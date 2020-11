Xiaomi Mi 10 ou iPhone 12? Veja qual vale a pena

Xiaomi, a fabricante chinesa concorrente da Apple, anuncia seus lançamentos com internet 5G. Os novos modelos tem especificações respeitáveis, incluindo um potente processador Snapdragon 865.

Acompanhe o comparativo com o Iphone 12, além dos preços e características dos celulares Xiaomi disponíveis para compra no Brasil.

Quanto custa o Xiaomi Mi 10?

O Xiaomi Mi 10T tem preço inicial de R$ 5.500 no Brasil. Em seguida vem o modelo Mi Note 10 custando R$ 6.440, enquanto o Mi 10T Pro chega ao mercado por R$ 7.000. Os smartphones serão vendidos inicialmente apenas no site da Xiaomi no Brasil.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Desse modo, seu preço fica cerca de 30% abaixo do concorrente mais famoso, fabricado pela Apple. No entanto, o novo modelo fabricante chinês chega ao país custando R$ 800 a mais que seu concorrente da Samsung, o Galaxy S20.

Se você busca independência financeira, acompanhe as dicas do Mercado Bitcoin para investir bem.

Quais as diferenças para o Xiaomi Mi 9?

A principal diferença, segundo informações da Xiaomi, é o suporte à tecnologia 5G. Esta série de smartphones já pode se conectar ao 5G. Desse modo, trata-se de uma nova forma de conexão mais veloz que o 4G.

No entanto, a experiência completa do 5G no Brasil ainda depende do governo, e deve sair somente no final de 2021.

O design é o mesmo, com um pequeno aumento da tela que passou de 6,4 polegadas para 6,7. Além disso, os modelos Xiaomi Mi 10 vem com o novo processador Snapdragon 865 e maior capacidade de bateria. Não obstante, o Mi 10 promete recarga completa em apenas uma hora.

A câmera frontal para selfies permanece a mesma, com resolução de 20 megas. Por outro lado, o conjunto de câmeras na parte traseira melhorou. Enquanto no modelo Mi 9 a resolução era de 48 megas, no Mi 10 é de 64 megas.

Quais as diferenças entre o Xiaomi Mi 10T e 10T Pro?

A grande diferença entre eles está na câmera e na memória. O modelo 10T Pro se destaca por seu conjunto de câmeras com sensor principal de 108 megas.

Outro item que pode pesar na escolha entre um dos modelos é a memória. O Mi 10T é mais modesto, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Enquanto isso, o Mi 10T Pro tem 8 GB de RAM e 264 GB.

Xiaomi Mi 10 é melhor que iPhone 12?

Esta é uma pergunta difícil. Os dois aparelhos possuem especificações de respeito. A princípio, quem está habituado com o sistema Android dificilmente vai reconhecer vantagens no iOS.

O Mi 10 utiliza um processador potente e com melhor equilíbrio entre performance e consumo de energia. Além disso, as características do conjunto óptico são superiores. A câmera frontal da Xiaomi tem resolução de 20 megas contra 12 no iPhone.

Autonomia de bateria é provavelmente um dos pontos menos destacáveis no iPhone. Enquanto o Mi 10 possui bateria de 5.000 mAh, o iPhone 12 tem bateria de 2.815 mAh.

Seja lá qual for sua decisão, aguarde o Black Friday 2020 em 27 de novembro para aproveitar as promoções.

Vale a pena comprar o Xiaomi Mi 10?

A Xiaomi ganhou fama por ser uma fabricante com excelente relação custo-benefício. Dessa maneiragaç, o modelo top de linha da Xiaomi Mi 10 custa R$ 7.000 contra os R$ 12.000 estimados para o novo modelo iPhone 12 da Apple no mercado brasileiro.

Vale lembrar que revendedores não autorizados da Xiaomi oferecem aparelhos sem nota fiscal, sem garantia e sem a certeza de que funcionam no 4G. Por esses motivos, recomendamos a compra somente no site oficial da empresa.