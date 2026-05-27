Abertura da Copa do Mundo 2026: horário e como será o evento
A Copa do Mundo de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.
Pela primeira vez na história da Copa do Mundo 2026, o torneio terá três cerimônias de abertura — uma em cada país-sede. Canadá, México e Estados Unidos darão início oficial ao Mundial com eventos simultâneos que prometem transformar a América do Norte no centro do futebol mundial durante pouco mais de um mês.
Quando é a abertura da Copa do Mundo 2026?
A abertura da Copa do Mundo 2026, marcada para o dia 11 de junho, quando o México enfrenta a África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida começa às 16h no horário de Brasília. Antes da bola rolar, o estádio receberá uma cerimônia de abertura com apresentações musicais de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.
No dia seguinte, sexta-feira, 12 de junho, será a vez dos Estados Unidos realizarem sua cerimônia de abertura no SoFi Stadium, em Los Angeles. O evento contará com shows de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema e novamente Tyla.
A seleção dos Estados Unidos estreia na Copa diante do Paraguai às 22h (horário de Brasília).
Também em 12 de junho, o Canadá promoverá sua cerimônia inaugural no BMO Field, em Toronto. Entre as atrações confirmadas estão Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.
Os canadenses entram em campo contra a Bósnia e Herzegovina às 16h (horário de Brasília), marcando o primeiro jogo da história da Copa do Mundo realizado em território canadense.
Segundo a organização do torneio, todas as cerimônias de abertura começarão cerca de 90 minutos antes das partidas, enquanto os portões dos estádios serão abertos quatro horas antes do início dos jogos.
Grupos da Copa do Mundo 2026
A edição de 2026 contará com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes. Cada país disputará três partidas na fase de grupos.
Ao final dessa etapa, avançam:
- os dois melhores colocados de cada grupo;
- os oito melhores terceiros colocados.
Assim, 32 seleções disputarão a fase eliminatória.
A FIFA também ajustou o chaveamento para evitar que as seleções mais bem ranqueadas se enfrentem antes das semifinais, caso terminem em primeiro lugar nos respectivos grupos.
Grupo A
- 11 de junho, 16h — México x África do Sul
- 11 de junho, 23h — Coreia do Sul x República Tcheca
- 18 de junho, 13h — República Tcheca x África do Sul
- 18 de junho, 22h — México x Coreia do Sul
- 25 de junho, 22h — República Tcheca x México
- 25 de junho, 22h — África do Sul x Coreia do Sul
Grupo B
- 12 de junho, 16h — Canadá x Bósnia e Herzegovina
- 13 de junho, 16h — Catar x Suíça
- 18 de junho, 16h — Suíça x Bósnia e Herzegovina
- 18 de junho, 19h — Canadá x Catar
- 24 de junho, 16h — Suíça x Canadá
- 24 de junho, 16h — Bósnia e Herzegovina x Catar
Grupo C
- 13 de junho, 19h — Brasil x Marrocos
- 13 de junho, 22h — Haiti x Escócia
- 19 de junho, 19h — Escócia x Marrocos
- 19 de junho, 21h30 — Brasil x Haiti
- 24 de junho, 19h — Escócia x Brasil
- 24 de junho, 19h — Marrocos x Haiti
Grupo D
- 12 de junho, 22h — Estados Unidos x Paraguai
- 13 de junho, 1h — Austrália x Turquia
- 19 de junho, 16h — Estados Unidos x Austrália
- 20 de junho, 0h — Turquia x Paraguai
- 25 de junho, 23h — Turquia x Estados Unidos
- 25 de junho, 23h — Paraguai x Austrália
Grupo E
- 14 de junho, 14h — Alemanha x Curaçao
- 14 de junho, 20h — Costa do Marfim x Equador
- 20 de junho, 17h — Alemanha x Costa do Marfim
- 20 de junho, 21h — Equador x Curaçao
- 25 de junho, 17h — Curaçao x Costa do Marfim
- 25 de junho, 17h — Equador x Alemanha
Grupo F
- 14 de junho, 17h — Holanda x Japão
- 14 de junho, 23h — Suécia x Tunísia
- 20 de junho, 14h — Holanda x Suécia
- 20 de junho, 1h — Tunísia x Japão
- 25 de junho, 20h — Japão x Suécia
- 25 de junho, 20h — Tunísia x Holanda
Grupo G
- 15 de junho, 16h — Bélgica x Egito
- 15 de junho, 22h — Irã x Nova Zelândia
- 21 de junho, 16h — Bélgica x Irã
- 21 de junho, 22h — Nova Zelândia x Egito
- 27 de junho, 0h — Egito x Irã
- 27 de junho, 0h — Nova Zelândia x Bélgica
Grupo H
- 15 de junho, 13h — Espanha x Cabo Verde
- 15 de junho, 19h — Arábia Saudita x Uruguai
- 21 de junho, 13h — Espanha x Arábia Saudita
- 21 de junho, 19h — Uruguai x Cabo Verde
- 26 de junho, 21h — Cabo Verde x Arábia Saudita
- 26 de junho, 21h — Uruguai x Espanha
Grupo I
- 16 de junho, 16h — França x Senegal
- 16 de junho, 19h — Iraque x Noruega
- 22 de junho, 18h — França x Iraque
- 22 de junho, 21h — Noruega x Senegal
- 26 de junho, 16h — Noruega x França
- 26 de junho, 16h — Senegal x Iraque
Grupo J
- 16 de junho, 22h — Argentina x Argélia
- 16 de junho, 1h — Áustria x Jordânia
- 22 de junho, 14h — Argentina x Áustria
- 23 de junho, 0h — Jordânia x Argélia
- 27 de junho, 23h — Jordânia x Argentina
- 27 de junho, 23h — Argélia x Áustria
Grupo K
- 17 de junho, 14h — Portugal x República Democrática do Congo
- 17 de junho, 23h — Uzbequistão x Colômbia
- 23 de junho, 14h — Portugal x Uzbequistão
- 23 de junho, 23h — Colômbia x República Democrática do Congo
- 27 de junho, 20h30 — Colômbia x Portugal
- 27 de junho, 20h30 — República Democrática do Congo x Uzbequistão
Grupo L
- 17 de junho, 17h — Inglaterra x Croácia
- 17 de junho, 20h — Gana x Panamá
- 23 de junho, 17h — Inglaterra x Gana
- 23 de junho, 20h — Panamá x Croácia
- 27 de junho, 18h — Panamá x Inglaterra
- 27 de junho, 18h — Croácia x Gana
A fase eliminatória começa em 28 de junho. As semifinais serão disputadas nos dias 14 e 15 de julho.
A grande final da Copa do Mundo 2026 acontece em 19 de julho, às 16h de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.