Abertura da Copa do Mundo no dia 11 de junho terá shows - DCI/IA

A Copa do Mundo de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Abertura da Copa do Mundo 2026: horário e como será o evento

Abertura da Copa do Mundo 2026: horário e como será o evento

Pela primeira vez na história da Copa do Mundo 2026, o torneio terá três cerimônias de abertura — uma em cada país-sede. Canadá, México e Estados Unidos darão início oficial ao Mundial com eventos simultâneos que prometem transformar a América do Norte no centro do futebol mundial durante pouco mais de um mês.

Quando é a abertura da Copa do Mundo 2026?

A abertura da Copa do Mundo 2026, marcada para o dia 11 de junho, quando o México enfrenta a África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida começa às 16h no horário de Brasília. Antes da bola rolar, o estádio receberá uma cerimônia de abertura com apresentações musicais de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

No dia seguinte, sexta-feira, 12 de junho, será a vez dos Estados Unidos realizarem sua cerimônia de abertura no SoFi Stadium, em Los Angeles. O evento contará com shows de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema e novamente Tyla.

A seleção dos Estados Unidos estreia na Copa diante do Paraguai às 22h (horário de Brasília).

Também em 12 de junho, o Canadá promoverá sua cerimônia inaugural no BMO Field, em Toronto. Entre as atrações confirmadas estão Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

Os canadenses entram em campo contra a Bósnia e Herzegovina às 16h (horário de Brasília), marcando o primeiro jogo da história da Copa do Mundo realizado em território canadense.

Segundo a organização do torneio, todas as cerimônias de abertura começarão cerca de 90 minutos antes das partidas, enquanto os portões dos estádios serão abertos quatro horas antes do início dos jogos.

Grupos da Copa do Mundo 2026

A edição de 2026 contará com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes. Cada país disputará três partidas na fase de grupos.

Ao final dessa etapa, avançam:

os dois melhores colocados de cada grupo;

os oito melhores terceiros colocados.

Assim, 32 seleções disputarão a fase eliminatória.

A FIFA também ajustou o chaveamento para evitar que as seleções mais bem ranqueadas se enfrentem antes das semifinais, caso terminem em primeiro lugar nos respectivos grupos.

Grupo A

11 de junho, 16h — México x África do Sul

11 de junho, 23h — Coreia do Sul x República Tcheca

18 de junho, 13h — República Tcheca x África do Sul

18 de junho, 22h — México x Coreia do Sul

25 de junho, 22h — República Tcheca x México

25 de junho, 22h — África do Sul x Coreia do Sul

Grupo B

12 de junho, 16h — Canadá x Bósnia e Herzegovina

13 de junho, 16h — Catar x Suíça

18 de junho, 16h — Suíça x Bósnia e Herzegovina

18 de junho, 19h — Canadá x Catar

24 de junho, 16h — Suíça x Canadá

24 de junho, 16h — Bósnia e Herzegovina x Catar

Grupo C

13 de junho, 19h — Brasil x Marrocos

13 de junho, 22h — Haiti x Escócia

19 de junho, 19h — Escócia x Marrocos

19 de junho, 21h30 — Brasil x Haiti

24 de junho, 19h — Escócia x Brasil

24 de junho, 19h — Marrocos x Haiti

Grupo D

12 de junho, 22h — Estados Unidos x Paraguai

13 de junho, 1h — Austrália x Turquia

19 de junho, 16h — Estados Unidos x Austrália

20 de junho, 0h — Turquia x Paraguai

25 de junho, 23h — Turquia x Estados Unidos

25 de junho, 23h — Paraguai x Austrália

Grupo E

14 de junho, 14h — Alemanha x Curaçao

14 de junho, 20h — Costa do Marfim x Equador

20 de junho, 17h — Alemanha x Costa do Marfim

20 de junho, 21h — Equador x Curaçao

25 de junho, 17h — Curaçao x Costa do Marfim

25 de junho, 17h — Equador x Alemanha

Grupo F

14 de junho, 17h — Holanda x Japão

14 de junho, 23h — Suécia x Tunísia

20 de junho, 14h — Holanda x Suécia

20 de junho, 1h — Tunísia x Japão

25 de junho, 20h — Japão x Suécia

25 de junho, 20h — Tunísia x Holanda

Grupo G

15 de junho, 16h — Bélgica x Egito

15 de junho, 22h — Irã x Nova Zelândia

21 de junho, 16h — Bélgica x Irã

21 de junho, 22h — Nova Zelândia x Egito

27 de junho, 0h — Egito x Irã

27 de junho, 0h — Nova Zelândia x Bélgica

Grupo H

15 de junho, 13h — Espanha x Cabo Verde

15 de junho, 19h — Arábia Saudita x Uruguai

21 de junho, 13h — Espanha x Arábia Saudita

21 de junho, 19h — Uruguai x Cabo Verde

26 de junho, 21h — Cabo Verde x Arábia Saudita

26 de junho, 21h — Uruguai x Espanha

Grupo I

16 de junho, 16h — França x Senegal

16 de junho, 19h — Iraque x Noruega

22 de junho, 18h — França x Iraque

22 de junho, 21h — Noruega x Senegal

26 de junho, 16h — Noruega x França

26 de junho, 16h — Senegal x Iraque

Grupo J

16 de junho, 22h — Argentina x Argélia

16 de junho, 1h — Áustria x Jordânia

22 de junho, 14h — Argentina x Áustria

23 de junho, 0h — Jordânia x Argélia

27 de junho, 23h — Jordânia x Argentina

27 de junho, 23h — Argélia x Áustria

Grupo K

17 de junho, 14h — Portugal x República Democrática do Congo

17 de junho, 23h — Uzbequistão x Colômbia

23 de junho, 14h — Portugal x Uzbequistão

23 de junho, 23h — Colômbia x República Democrática do Congo

27 de junho, 20h30 — Colômbia x Portugal

27 de junho, 20h30 — República Democrática do Congo x Uzbequistão

Grupo L

17 de junho, 17h — Inglaterra x Croácia

17 de junho, 20h — Gana x Panamá

23 de junho, 17h — Inglaterra x Gana

23 de junho, 20h — Panamá x Croácia

27 de junho, 18h — Panamá x Inglaterra

27 de junho, 18h — Croácia x Gana

A fase eliminatória começa em 28 de junho. As semifinais serão disputadas nos dias 14 e 15 de julho.

A grande final da Copa do Mundo 2026 acontece em 19 de julho, às 16h de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.