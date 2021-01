Vacinação contra COVID-19 começa hoje em Minas Gerais

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Hoje (18) de manhã, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmou, por meio das redes sociais, que o estado receberá inicialmente cerca de 561 mil doses de vacina contra a COVID-19. Ainda disse que a vacinação deve começar nesta segunda. Somando com a população indígena, são 577 mil doses para o estado.

Vacinação Minas Gerais

A vacina em questão é a coronaVac, que teve seu uso emergencial aprovado pela Anvisa ontem (17). Zema afirmou que esteve em São Paulo para a entrega simbólica do imunizante produto pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Segundo o governo de Minas, a previsão é que as doses cheguem a Belo Horizonte por volta das 16h e que a vacinação se inicie às 17h no estado. O governo de Minas Gerais pretende utilizar a frota aérea para que as doses alcancem os 853 municípios do estado.

Quem vai ser vacinado primeiro em Minas?

Segundo o governador, os primeiros grupos a receber a vacina serão os indígenas que vivem em aldeias, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições como asilos, e 34% dos profissionais da saúde. 16.560 doses estão reservadas para a população indígena.

Nas próximas fases, serão vacinadas pessoas com idade entre 60 e 74, pessoas com morbidades, nessa ordem. Após esses grupos, nas próximas etapas, sem definição de ordem estão: Professores do nível básico ao superior, Quilombolas, Trabalhadores do transporte coletivo, Profissionais de forças de segurança e salvamento, Funcionários do sistema prisional, Pessoas em situação de rua.

Plano de vacinação nacional

O ministro da Saúde, general Eduado Pazzuelo, havia anunciado que a vacinação no país iria começar dia 20, na quarta-feira. Mas depois da pressão dos governadores para adiantar o processo, Pazzuelo afirmou que a vacinação começaria ainda hoje até às 17h. Pazuello já deu início à distribuição das doses pelo país no início da manhã. As caixas saíram do centro de distribuição de logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo.

São 6 milhões de doses. 4.636.936 serão enviadas pelo governo federal aos estados brasileiros. As outras 1.357.640 serão distribuídas pelo estado de SP.