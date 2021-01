Brasil terá 354 milhões de doses de vacinas em 2021, diz ministro

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou ontem (6), em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, que o Brasil tem asseguradas, para este ano, 354 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Mesmo que o país ainda não tenha aprovado a vacinação por meio de nenhum imunizante, o ministro garantiu que o Brasil tem condições de começar a imunização ainda neste mês.

Vacinas Brasil

Em seu pronunciamento, Pazuello afirmou que o Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, o que seria suficiente para começar a vacinação em janeiro.

Das 354 milhões de doses, 254 milhões são da Fiocruz em parceria com a AstraZeneca e outras 100 são milhões pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. Mas Pazuello ressaltou que há também negociações com outros laboratórios em curso. Pazuello também informou que o ministério está em processo de negociação com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, e Barat Biotech, da Índia.

“Hoje, o Ministério da Saúde está preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19”, disse Pazuello em pronunciamento.

Apesar de assegurar que todos os estados e municípios receberão a vacina, Pazuello reforçou que a vacina não será obrigatória.

Medida provisória

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assinou uma medida provisória que prevê que Ministério da Saúde será o responsável por coordenar a execução do Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.

Também libera contratação de vacinas e de insumos, antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).