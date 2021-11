Arcrebiano e Marília Mendonça amigos? Relembre a relação

Sem saber da morte da Rainha da Sofrência, que sofreu um acidente de avião, os peões da Fazenda 2021 chamaram a atenção do público ao cantar um dos sucessos da artista, dentro do confinamento, nesta semana. Bil aproveitou o momento para exaltar a cantora, não poupou elogios e disse que ela é ‘brincalhona’. Mas, afinal, qual é a relação entre Arcrebiano e Marília Mendonça?

Arcrebiano foi segurança de Marília Mendonça

Antes de entrar para o BBB 21 e ficar amigo de diversas celebridades, Arcrebiano já conhecia Marília Mendonça. O motivo que aproximou os dois, mesmo sendo de estados completamente diferentes, foi a vida profissional: o peão da Fazenda 2021 foi contratado para ser o primeiro segurança da cantora, antes de se tornar um fenômeno, no início da carreira.

Em entrevista ao UOL, a mãe de Arcrebiano contou que o filho começou a trabalhar ao lado de Mendonça por conta da indicação de alguns de seus amigos em comum. Segundo ela, a relação dos dois sempre foi de cumplicidade e a cantora ajudava bastante Bil. “Ele chegava em casa sempre muito feliz e falava bem dela”, disse.

Dentro do reality, em uma conversa com Tiago, Arcrebiano falou sobre a personalidade da cantora e lembrou como foi o período no qual dividia a rotina com Marília: “Ela é uma mulher f*da. Brincalhona pra caramba”.

Veja como foi a conversa de Tiago e Arcrebiano sobre Marília Mendonça:

Basicamente, a relação entre os dois não tinha como não dar certo: Bil era quem acompanhava Marília nos shows e viagens pelo país. A convivência deu certo e prova disso são os elogios entre Arcrebiano e Marília Mendonça.

Durante uma de suas participações no Conversa com Bial, da Rede Globo, a cantora não economizou boas palavras para falar do ex-colega de trabalho: “Ele é gente boníssima. Super humilde”, disse. “Foi meu primeiro segurança no meu primeiro ano de carreira”, explicou.

Cantora não sabia o verdadeiro nome de Bil

Quem acompanhou qualquer um dos reality shows vivido pelo influenciador sabe que ele também gosta de ser chamado por ‘Bil’, seu apelido, o que deixa algumas pessoas perdidas. Essa confusão dos nomes de Arcrebiano também chocou Marília Mendonça: a cantora só descobriu o verdadeiro nome do ex-segurança quando ele entrou para o Big Brother Brasil.

No Twitter, assim que o nome do peão foi anunciado no reality da Globo, Marília usou o seu perfil no Twitter para comentar a novidade. “Tô muito magoada porque não sabia que o nome dele era Arcrebiano. Por mais que agora ache sem sentido esse apelido. Poderia ser Crébi… mais autêntico”, brincou.

“Eu ri muito, ele trabalhou comigo esse tempo inteiro e eu não sabia que o nome dele era Arcrebiano”, voltou a comentar a cantora, na Globo, em uma entrevista com Bial.

Peão viveu affair com Maraisa

A relação de Arcrebiano com Marília Mendonça ainda vai além. O peão viveu um romance com Maraisa, da dupla com Maiara, uma das melhores amigas de Mendonça. Bil começou sendo segurança de Marília e, depois, foi trabalhar para a dupla Maiara e Maraisa.

Arcrebiano foi de segurança para namorado de uma das melhores amigas de Marília Mendonça.

Quando ainda estava no BBB, o peão falou sobre o relacionamento com Maraisa: “Foi uma relação muito saudável, temos contato até hoje. Mas só amizade. Eu nem sei se ela está casada ou namorando agora. Mas somos amigos, apenas”.

Por conta do confinamento na Fazenda 2021, Arcrebiano não sabe da morte de Marília Mendonça e nem tem ideia do momento difícil que a ex está passando com a partida da amiga. Nas redes sociais de Bil, a equipe do confinado lamentou o acidente da cantora e afirmou que o peão ficará muito abalado quando sair do programa e ficar sabendo sobre o que aconteceu. Veja a publicação: