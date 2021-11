Morre a cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, em acidente aéreo

A cantora Marília Mendonça morre em um acidente aéreo nesta sexta-feira, 5 de novembro. A cantora estava a caminho de um show em Caratinga, Minas Gerais, quando a aeronave caiu próximo de uma cachoeira. Todos os cinco ocupantes do voo morreram.

Estavam na aeronave a cantora Marília Mendonça, o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e co-piloto do avião. Os nomes do piloto e co-piloto não foram divulgados.

Ainda não se sabe a causa da queda do avião.

Morre Marília Mendonça

Marília Mendonça faria um show em Caratinga no final de semana. Ainda não se sabe qual foi a causa do acidente. Com capacidade para até seis passageiros, a aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ. O resgate está sendo feito pelos bombeiros.

Antes de decolar, a cantora fez um post nas redes sociais, em que filmou seu embarque no avião e comemorou o show em Minas Gerais. “Essa é a realidade meu povo! hahahah me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais!”, escreveu.

A assessoria de imprensa confirmou a morte da cantora por meio de nota e dos outros passageiros.

Veja o vídeo gravado por Marília Mendonça antes de embarcar voo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora)

Carreira

Marília revolucionou o sertanejo – ou o “feminejo” como costuma ser chamado o gênero. Dona dos hits “Infiel”, “Graveto”, “De quem é a Culpa”, a artista colecionava milhões de plays e reproduções no YouTube e nas plataformas digitais.

Marília deixa um filho de dois anos, Leonardo, fruto do relacionamento com o também cantor Murilo Huff.