Onde fica a Fazenda da Record TV? Conheça a sede do reality

Todos os anos, a Record TV reúne famosos na disputa por R$ 1,5 milhão, promove brigas de tirar o fôlego e muito entretenimento para os telespectadores. No entanto, para muitos dos fãs de reality, uma questão em comum frequentemente acaba vindo na cabeça e que se mantém em todas as edições: onde fica a Fazenda da Record TV?

Onde fica a Fazenda da Record TV?

Apesar de parecer um universo paralelo, as instalações do reality ficam em um lugar muito mais acessível do que muitos pensam: o interior de São Paulo. A Fazenda da Record fica em Itapecerica da Serra, mais especificamente no Sítio Toca do Tuim – espaço que antes era alugado para o público geral, mas foi comprado pela emissora.

A sede do reality tem conta com mais de 10 mil metros quadrados e, além dos ambientes mostrados na TV, também conta com corredores e passagens secretas separadas exclusivamente para a produção e passagem de equipamentos e câmeras da emissora.

Para que a competição siga da maneira programada, um extenso time de funcionários trabalha nos bastidores de onde fica a Fazenda da Record TV.

A Fazenda está em sua 13ª edição e, ao longo dos anos, muita coisa mudou. Inclusive o endereço. Inicialmente, até a Fazenda 7, o reality acontecia em Itu, outra cidade do interior de São Paulo. A emissora decidiu arrumar as malas e mudar a sede do programa para Itapecerica da Serra por conta de questões logísticas e de produção.

Além da Fazenda 2021, outros realities da Record TV também acontecem no mesmo lugar. Um bom exemplo disso é a temporada mais recente do Power Couple Brasil – que foi gravada no mesmo lugar onde fica a Fazenda da Record, mas ganhou outra decoração.

A localização de onde fica a Fazenda da Record é um dos principais causadores desse acesso do público ao cenário do reality. A sede é cercada por vias públicas. Veja no mapa:

Itapecerica da Serra é opção de sossego perto da capital

Embora seja onde fica a Fazenda da Record TV, Itapecerica não é um município isolado: a cidade fica apenas 33km distante da capital de São Paulo. Pra você ter ideia da facilidade de acesso a Itapecerica, de acordo com o Google Maps, um viajante de carro demoraria cerca de 50 minutos para sair do centro de São Paulo e chegar até a sede da Fazenda 2021.

De acordo com estimativa do IBGE, feita em 2017, a população total de Itapecerica da Serra é de pouco mais de 170 mil habitantes. Entre as celebridades que nasceram onde fica a Fazenda da Record TV está a cantora Priscila Alcântara – a campeã do The Masked Singer Brasil.

Além do reality da Record TV, Itapecerica da Serra também é a cidade que promove a tradicional festa do Peão de Boiadeiro, que acontece todos os anos, em julho. Essa é a maior festa do gênero na região e atrai milhares de turistas todos os anos para shows e comidas típicas.

