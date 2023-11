Alicia X é irmã do MC Daniel de verdade?

Além dos milhões de fãs no Kwai, Alicia X, 23, entrou em A Fazenda 15 conhecida como irmã de MC Daniel, 25. Até agora, o público não sabia que os dois não dividem laços sanguíneos e se tornaram família depois que a mãe do funkeiro começou a se relacionar com o pai da moça.

Alicia e MC Daniel são irmãos de verdade?

Alicia e MC Daniel não são irmãos biológicos, a dupla se conheceu e criou laços depois que Abílio Marchi, pai de Alicia, começou a namorar com Daniela Amorim, mãe de MC Daniel. Segundo Alicia contou aos colegas de A Fazenda 15, Daniel não tinha uma boa relação com o pai de sangue na época em que Abílio entrou para a família e que ele se deu muito bem com o padrasto.

A relação entre Daniel e Abílio cresceu durante o convívio e o MC chegou a citar o pai de Alicia em várias entrevistas, revelando um ótimo relacionamento entre eles. O músico já contou nas redes sociais e mídia que recebeu muitos conselhos do padrasto, além de carinho e encorajamento para seus sonhos. Infelizmente, Abílio faleceu no ano passado, sem causa revelada pela família na mídia.

Hoje em dia, toda vez que Daniel cita Abílio em alguma entrevista ou interação nas redes sociais, costuma ficar bastante emocionado. Mesmo com o falecimento de Abílio, Alícia X e MC Daniel continuaram próximos e a moça disse no reality show da Record que eles se denominam irmãos de consideração. Alicia e Daniel já publicaram conteúdo juntos nas redes sociais. A famosa inclusive participou do pedido de namoro que o funkeiro fez para atriz Mel Maia, hoje ex-namorada dele.

"Meu pai amava o Daniel demais, ele via um brilho nele quando ninguém via", contou a famosa em A Fazenda 15. A peoa também revelou que hoje o MC se dá bem com seu pai biológico, o criador de conteúdo Christian Daniel Nicola.

Alícia era a única filha biológica de Abílio, mas além de Daniel, a peoa tem outro irmão de consideração, o jogador de futebol Gustavo Nicola, irmão do MC e também filho de Daniela e Christian. Ele já jogou pelo Atlético Monte Azul e hoje está defendendo a camisa do São José Esporte Clube.

Alicia X tem namorado?

Alice X namora com o produtor de conteúdo, ator e diretor Caue Fantin, 25, há três anos. Ela contou nas redes sociais que o amado era um dos melhores amigos de seus irmãos de consideração, então eles estavam sempre juntos, até que a amizade se tornou algo a mais. Ainda segundo o que a famosa compartilhou nas redes, foi Cauê quem a inspirou e incentivou a dar início a vida artística e começar a trabalhar com o mundo digital criando conteúdo.

O casal não foi assumido durante esses três anos e negou relacionamento por bastante tempo. Como faziam muitos vídeos para a internet juntos, sempre houveram fãs que suspeitaram da relação dos dois, mas Cauê e Alicia preferiram não admitir o romance até 2023. No Instagram, a jovem disse que optou por preservar os detalhes do namoro longe da internet.

Cauê tem milhares de seguidores assim como a namorada, são mais de 200 mil no Instagram, 2,5 milhões no Tiktkok, 670 mil no Facebook e mais de 2,6 milhões de inscritos em seu canal oficial do Youtube. O influencer tem publicado vários vídeos com Alicia enquanto a famosa ainda está no confinamento de A Fazenda 15. As publicações mais recentes ao lado da amada são de episódios da série Alicia X - Entre dois Mundos, feita para o Kwai.

