Gêmeas? Quem é a irmã famosa da Patrícia Poeta

Patrícia Poeta, 46, e Paloma Poeta, 30, chamam atenção pela semelhança. Apesar dos 16 anos de diferença entre elas, as duas são muito parecidas e seguem a mesma profissão, trabalhando em emissoras concorrentes. A irmã da Patrícia Poeta trabalha na Record desde 2015.

Qual o nome da irmã da Patrícia Poeta?

Paloma Poeta é repórter e apresentadora de televisão. A irmã da Patrícia Poeta começou a carreira na Band, mas logo migrou para a Record, onde permanece até hoje. A jornalista começou a carreira no programa Rio Grande no Ar e o Rio Grande Record, falando sobre as notícias da região.

Depois, ela passou a trabalhar no Rio de Janeiro e passou a fazer parte da equipe do Fala Brasil e se tornou fixa na bancada aos sábados de manhã, disputando audiência com o É de Casa, da Globo, que já foi apresentado por Patrícia Poeta.

Paloma também já esteve em outras atrações como Hoje em Dia, Jornal da Record, Fala Brasil e o Balanço Geral. Atualmente, ela está substituindo Carolina Ferraz no comando do Domingo Espetacular enquanto a apresentadora está de férias.

A jornalista é casada há um ano com Luiz Piratininga, diretor de jornalismo da Record TV Rio. Em outubro do ano passado, o casal comemorou bodas de papel. "Hoje completamos um ano de casamento. O primeiro. Como é bom recordar esse dia! No total, já são 4 anos ao teu lado… e meu sorriso só aumenta. Te amo!", escreveu Paloma.

A irmã da Patrícia Poeta é extremamente parecida com a jornalista da Globo, gerando dúvidas até se as duas são gêmeas. As jornalistas são filhas dos advogados Ivo e Maria de Fátima, que sempre aparecem nas redes sociais das famosas.

Paloma é formada em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Ela também estudou Direito na mesma instituição entre os anos de 2018 e 2022.

O que aconteceu com Patrícia Poeta?

A apresentadora Patrícia Poeta tem sido bastante criticada nas redes sociais desde que assumiu o comando do Encontro ao lado de Manoel Soares, depois que Fátima Bernardes deixou o posto para ser apresentadora do The Voice.

Na última segunda-feira, 3, a jornalista foi alvo de mais uma polêmica ao interromper Manoel, que pareceu desconfortável com a situação. O vídeo viralizou no Twitter, rendendo uma série de críticas para a apresentadora.

Patrícia se pronunciou através de sua assessoria de imprensa, afirmando que pediu desculpas ao colega. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo…”.

No dia seguinte, ela voltou a ser criticada pela forma com que cumprimentou Manoel Soares. “Bom dia, parceiro. Deixa eu ir na câmera certa aqui”, disse enquanto dava um cumprimento de mãos no jornalista. Internautas acharam que a jornalista usou um tom irônico e debochado.

Antes de assumir o comando do Encontro, Patrícia era apresentadora do É de Casa. Ela também já substituiu Ana Maria Braga em algumas ocasiões no Mais Você, além de já ter apresentado o Jornal Nacional e o Fantástico ao longo da carreira.

A jornalista atualmente está solteira e não assume um relacionamento desde 2019. Ela é mãe de Felipe, 20, fruto de seu casamento com o diretor Amauri Soares, de quem se separou em em 2017, após 16 anos de união.

