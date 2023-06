O casal Mc Daniel e Mel Maia terminou o namoro ou não?

Mel Maia e Mc Daniel teriam terminado o namoro, conforme informado pelo jornalista Léo Dias nesta quarta-feira, 7. Nenhum dos dois confirmou oficialmente o término da relação, mas algumas publicações do funkeiro e um vídeo feito pela atriz deixaram dúvidas se ambos estão solteiros ou não.

Porque Mc Daniel e Mel Maia terminaram o namoro?

A informação que circula, e publicada em primeira mão por Leo Dias, diz que Mc Daniel e Mel Maia não teriam aguentado mais uma crise no relacionamento e terminaram depois de seis meses de terem assumido o romance publicamente. Ele mora em SP e ela no Rio.

O funkeiro foi visto andando sem aliança pelas ruas de Paris, aumentando os rumores de que a relação havia chegado ao fim. Além disso, fãs também relataram que o cantor parecia abatido e triste depois de um show em Portugal.

No entanto, stories publicados por Mel Maia na manhã de hoje geraram dúvidas se a notícia era verdadeira ou não. A intérprete de Guiga em “Vai na Fé” apareceu usando a aliança de namoro nos vídeos, o que deixou os fãs esperançosos que os dois estariam juntos.

Ainda nesta manhã, o jornalista também afirmou que o funkeiro curtiu recentemente uma postagem de Sinttya Ramos, apontada como ex-amante do jogador de futebol Casemiro. A foto foi postada no perfil da mulher há anos atrás, mas o cantor só teria deixado a curtida no último domingo, 4.

Daniel, porém, não gostou de ter sido exposto pelo jornalista e mandou um recado para Léo Dias em seus stories. “2018 mano, como você pode ser tão sujo assim, eu fico impressionado com tamanha maldade em seu coração”, escreveu.

Léo Dias não ficou quieto e postou uma sequência de stories afirmando que livrou o cantor de uma bomba, pois recebeu provas que Mc Daniel teria traído Mel Maia. “Você lembra daquele B.O. que eu te livrei? Lembra? Não, né? Quer que eu te lembre? Eu lembro ou você lembra. Ninguém nunca soube. Será que eu lembro, Daniel? Cara, que feio, Daniel. Troquei várias ideias contigo. Você pareceu ser grato por eu ter livrado aquele B.O. […] Que falta de gratidão. Não dá para esperar muito de você”, disse o jornalista.

Depois dos stories publicados por Dias, Mc Daniel mandou indiretas para o jornalista em seus stories. “Cuidado com as mentiras da internet, hein? Se cuidasse da própria vida o nariz não vivia sujo”, escreveu o funkeiro em referência aos problemas que o colunista teve com drogas.

Em meio a toda confusão, Mel Maia publicou algumas fotos suas no Rio de Janeiro, ao lado das amigas, com a legenda de “paz”.

Mc Daniel traiu a namorada?

Não se sabe ao certo sobre qual traição Léo Dias está se referindo, mas o jornalista já havia divulgado em fevereiro deste ano que um “MC que faz juras de amor” teria saído com uma garota de programa.

Os internautas rapidamente começaram a publicar que a história seria sobre Mc Daniel e Maia, que debocharam da notícia em vídeos publicados nos stories. “Estou aqui com meu namorado que me traiu. Você me traiu? Poxa, amor…”, disse a atriz. “Não sei onde enfio minha cara. Talvez eu faça um IGTV para me explicar”, respondeu o cantor.

Mel Maia e Mc Daniel assumiram o relacionamento oficialmente em dezembro de 2022, mas já haviam sido vistos juntos outras vezes nos meses anteriores. Apaixonados, os dois sempre trocaram dezenas de declarações nas redes sociais e usavam alianças avaliadas em mais de R$ 30 mil. “Já era, todo mundo sabe que te amo. A gente está junto há vários meses, já, pensando em um montão de coisas”, disse o famoso em uma live no ano passado.

Até a publicação da notícia, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o suposto término.

