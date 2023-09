Como vai ser a 1ª roça de A Fazenda 15 hoje

A primeira roça de A Fazenda 15 será formada hoje, terça-feira, 26 de setembro, e alguns peões vão parar nos banquinhos de roceiro, correndo o risco de deixar o programa em breve. O líder da semana, assim como o vencedor da prova de fogo, já foram definidos e terão poderes nesta noite de votação. Veja como será a formação de roça e as regras do reality show!

Quais serão os poderes nesta roça de A Fazenda 15

O participante mais poderoso nesta primeira roça de A Fazenda 15 será o modelo Yuri Meirelles, que venceu a prova do fazendeiro na semana passada. Ele está imune e pode indicar qualquer peão do confinamento. A possibilidade de seu alvo ser Rachel Sheherazade é grande, já que a jornalista se desentendeu com alguns aliados do influencer nos últimos dias e está na mira de vários competidores.

Depois da indicação de Yuri Meirelles, a votação aberta dos peões irá começar. Nesta etapa da formação, apenas os peões da sede podem receber votos, mas todos fazem suas indicações, inclusive os moradores da sede. Quem receber mais votos sentará no segundo banquinho de roceiro. Se houver empate na votação, a decisão será do fazendeiro da semana.

Em seguida, a formação de roça de A Fazenda 15 contará com a puxada da baia. Nesta etapa, o peão mais votado da casa escolhe quem entre os moradores da baia vai ir direto para a berlinda. Nesta semana, estão dividindo os aposentos do cavalo Colorado Nathália Valente, Lilly Nobre, Cezar Black e Jaqueline.

Como o poder da chama laranja, escolhida pelo público no fim de semana, será a de trocar um peão da baia por um dos moradores da sede, ela será aberta antes da escolha do terceiro roceiro. Tonzão Chagas foi o vencedor da prova de fogo no último domingo e decidirá se vai dar esse poder para alguém ou usá-lo. Ele terá em mãos também a chama que tem o poder escolhido pela produção e só é revelada ao vivo na hora da votação.

Por último, será realizada a dinâmica do Resta Um. Geralmente, esta etapa da formação é iniciada pelo terceiro roceiro, o que foi puxado da baia. Um peão vai salvando o outro, até que resta apenas um, que vai parar no quarto banquinho.

Nem tudo estará perdido para os quatro peões que caírem nesta primeira roça de A Fazenda 15, pois um deles irá escapar com a prova do fazendeiro, que será realizada amanhã, quarta-feira, 27. Depois disso, os peões brigarão para ver quem conquista mais o público, que decidirá quem fica e quem sai do jogo.

Quando vai abrir a votação da 1ª roça?

A votação para definir quem sai na primeira roça de A Fazenda 15 não será aberta logo depois da formação, porque antes precisará ser definido o fazendeiro da semana. No final da noite de quarta-feira, 27, após alguém vencer a disputa e se tornar o novo chefão da casa, a enquete oficial do programa será aberto no site da Record, o R7.com.

Serão 24 horas de votação, a enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 28, dia de eliminação no programa. Para quem não sabe, o método usado em A Fazenda é o de ficar, então o público vota para salvar o seu participante favorito invés de tentar eliminar aquele peão que não gosta, como ocorre por exemplo, no Big Brother Brasil. Assim, é importante ter a maior porcentagem da votação. Quem tem mais votos fica no jogo e quem tem o pior percentual é eliminado.

A Fazenda tem também uma dinâmica diferente dos programas concorrentes para informar o seu resultado. Os roceiros da semana se despedem dos colegas antes de descobrirem o desfecho da roça e seguem para o deque. Por lá, eles ouvem o discurso da apresentadora Adriane Galisteu, que informa quem saiu. Os vencedores retornam para a casa e surpreendem os peões, enquanto o perdedor da berlinda não pisa mais no confinamento e vai embora logo em seguida.

Após a eliminação, os ex-participantes são entrevistados no Cabine de Descompressão por Lucas Selfie no Playplus. No dia seguinte, o ex-peão volta aos estúdios e conversa mais uma vez com Lucas Selfie, na Live do Eliminado, que é transmitida no Youtube, R7.com e redes sociais do programa.

