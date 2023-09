Eliminados A Fazenda 15: quem já saiu e quem continua no reality

A Fazenda 15 começou no dia 19 de setembro e ganhou um elenco com 22 competidores, mas só um deles levará o cobiçado prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. A cada semana um participante se despedirá da disputa e deixará o confinamento da Record. Veja quem são os eliminados da temporada até agora!

Nathalia Valente foi a 1ª eliminada de A Fazenda 15

Influencer e tiktoker de 20 anos de idade, Nathalia Valente foi a primeira eliminada de A Fazenda 15. A famosa recebeu apenas 5,77% dos votos do público e acabou perdendo a disputa por permanência para a jornalista Rachel Sheherazade e o coach de finanças Lucas Souza.

Nathalia Valente acabou na primeira berlinda da edição porque foi puxada da baia por Lucas Souza. Ela estava lá porque foi escolhida para dividir a moradia do cavalo por Sheherazade, que ganhou uma vantagem na prova de fogo da semana. A influenciadora foi vetada por André Gonçalves, o quarto roceiro da semana, e por isso não pôde participar da prova do fazendeiro, então nem teve chances de tentar escapar da disputa.

No confinamento, a jovem não afetou muito no jogo por conta do curto período que passou por lá, mas fez parte do primeiro casal da temporada. Ela viveu um romance com o modelo Yuri Meirelles, com quem chegou a ir para o edredom após o rapaz vencer a primeira prova do fazendeiro da temporada.

Embora tenha conquistado uma porcentagem bem baixa na votação da roça, Nathalia Valente tem milhões de seguidores aqui fora. A jovem soma mais de 17 milhões de fãs só no Tiktok, além de ter quase 4 milhões no Instagram. No ano passado, ela viveu uma polêmica após reclamar publicamente sobre uma tatuagem nas costas, o que acabou indo parar na justiça. Antes de A Fazenda 15, ela também viralizou ao falar mal do filme da Barbie e mostrar sua ida ao cinema.

Relacionado - Nathalia Valente teve polêmica com tatuagem; relembre

Quem continua em A Fazenda 15 até agora?

Dos 22 participantes da edição, muitos ainda continuam na briga. O reality show vai ficar no ar na Record TV até a segunda quinzena de dezembro e ainda tem muito jogo pela frente. A temporada começou com 18 competidores fixos, escolhidos pela produção, e contou com a dinâmica do Paiol para o público definir o restante do elenco. Dez celebridades competiram durante a primeira semana e os fãs do programa escolheram quatro em uma votação popular.

Yuri Meirelles: primeiro nome a ser revelado na edição, o modelo de 22 anos ficou conhecido no último ano ao participar do videoclipe Funk Rave, de Anitta. Ele apareceu em uma cena polêmica do clipe, em que a cantora simula sexo oral em um beco. Nos primeiros dias de reality, ele venceu a primeira prova do fazendeiro de A Fazenda 15.

Lily Nobre: Olivia Nobre, mais conhecida como Lily Nobre, é uma cantora de 21 anos de idade, dona de músicas como Movimento Perigoso. Apesar do trabalho no meio artístico, ela é mais conhecida por ser filho de nomes famosos, a atriz Adriana Bombom e o cantor Dudu Nobre.

Rachel Sheherazade: a jornalista paraibana de 50 anos foi uma das maiores surpresas da edição, é a primeira vez que ela parte para o entretenimento e participa de um reality show. A loira ficou famosa ao se tornar âncora do principal telejornal do SBT durante quase uma década e depois virou colunista de alguns jornais de alcance nacional.

Sander Mecca: o cantor de 40 anos fez parte da banda Twister, sucesso entre o final dos anos 90 e começo dos 2000. Ele também é conhecido por sua história de superação, já que foi preso depois do sucesso com o grupo e teve envolvimento com drogas no passado.

André Gonçalves: o ator de 47 anos é muito conhecido no país e soma diversas novelas da concorrência no currículo. Na Globo, André esteve em grandes obras como Senhora do Destino" (2004), "Alma Gêmea" (2005), "Paraíso Tropical" (2007), entre outras. Já na Record, ele participou apenas de uma produção, a novela Jesus, em 2018, e agora é um participante de A Fazenda 15.

Kally Fonseca: a cantora de 30 anos é do meio do gênero do forró e ficou conhecida por fazer parte do grupo Cavaleiros do Forró, além de já ter integrado os grupos Forró Safado e Santropê. Ela já esteve em outro reality, o Se Sobreviver, Case, do Multishow.

Alessandra Cariúcha: a funkeira de 32 anos no país ficou famosa antes mesmo de se tornar cantora, ela é a mulher que aparece no meme "eu sou bonita, não tenho estria, não fiz uma cirurgia plástica. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba", que nasceu de uma entrevista do Profissão Repórter no concurso Garota da Laje. Nos últimos tempos, ela chamou atenção nas redes ao brigar publicamente com Jojo Todynho.

Darlan Cunha, o Laranjinha: participante que ainda permanece em A Fazenda 15, o ator de 35 anos de idade é conhecido pelo apelido de Laranjinha por conta do personagem mais famoso de sua carreira, o protagonista Laranjinha da série Cidade dos Homens (2003 - 2005). Ele integrou o elenco da série ao lado de Douglas Silva depois que apareceu no filme Cidade dos Homens (2002).

WL Guimarães: participante de A Fazenda 15, é influenciador digital de 24 anos muito conhecido por suas dancinhas no Tiktok, em que tem mais de 8 milhões de seguidores. Ele também já participou do reality show De Férias com o Ex: Salseiro VIP e namorou com Ingrid Ohara, youtuber e ex-A Fazenda.

Radamés Martins: em quase toda edição do reality show um jogador de futebol faz parte do elenco e nesta temporada não poderia ser diferente. Radamés Martins, de 37 anos, já esteve em times como Fluminense, Juventude, Náutico, entre outros, e é conhecido por ter sido noivo de Viviane Araújo, vencedora de A Fazenda 5.

Jaquelline: a influenciadora digital de 39 anos de idade ficou conhecida no país em 2018, quando participou do Big Brother Brasil. Ela saiu logo no segundo paredão da temporada, mas foi lembrada por conta de polêmicas que viveu no confinamento, como um envolvimento com Breno Simões.

Kamila Simioni: a empresária de 37 anos de idade tem uma rede de salões de beleza, além de uma marca de roupas e sapatos, mas ficou conhecida no país quando revelou ter um caso com Tony Salles, marido de Scheila Carvalho, uma década atrás.

Henrique Martins: o ex-atleta de 31 anos representou o país na natação. Depois da carreira nas piscinas, ele competiu no o Mister Brasil 2023, concurso de beleza que saiu como campeão.

Marcia Fu: Marcia Fu é a outra atleta do elenco de A Fazenda 15, a diferença entre ela e Henrique é a modalidade, a famosa de 54 anos foi jogadora de vôlei. Ela já integrou a seleção primeira e esteve no time que conquistou a primeira medalha olímpica do vôlei feminino indor.

Lucas Souza: o coach de finanças de 23 anos é ex-militar e ficou conhecido ao ser relacionar com a cantora Jojo Todynho. Eles ficaram casados por quase 10 meses em 2022 e terminaram em meio a polêmicas, trocando farpas nas redes sociais.

Jenny Miranda: mãe de Bia Miranda, vice-campeã do reality show rural da Record no ano passado, a famosa tem 33 anos de idade e viveu polêmicas ao afirmar ser filha adotiva de Gretchen, que conheceu ainda na adolescência. A dona do hit Melô Do Piripipi foi nas redes sociais para dizer que não tem relação com Jenny.

Tonzão Chagas: Tonzão é mais um cantor do elenco de A Fazenda 15, o músico de 34 anos é famoso pelo hit Desenrola, Bate, Joga de Ladinho, que se tornou viral no TikTok no ano passado. Ele também é conhecido por ter fundado o grupo Hawaianos.

Shay: o iraniano de 32 anos de idade não é novidade para os fãs de A Fazenda 15, pois esteve também no elenco do ano passado. Após ser expulso da edição anterior por conta de uma briga com Tiago Ramos, ele ganhou uma nova chance no programa ao participar do Paiol. Ele foi um dos escolhidos entre os homens.

Nadja Pessoa: a empresária e influencer de 36 anos Nadja Pessoa também não é novidade para o público. Ela esteve na edição de 2010 e também foi expulsa, acusada de agressão após chutar a perna de um colega de confinamento. Ela também fez parte do Paiol e ganhou uma chance no elenco oficial de A Fazenda 15.

Cezar Black: o enfermeiro neonatal de 35 anos foi o segundo homem escolhido pelo público no Paiol. Ele ficou conhecido no país há poucos meses, no começo de 2023, quando participou do reality show Big Brother Brasil, na TV Globo.

Alicia X: a outra mulher escolhida do Paiol em A Fazenda 15 foi a cantora Alicia X, irmã de MC Daniel. A famosa de 23 anos é tem quase 3 milhões de fãs no Tiktok, mais de 1 milhão de seguidores no Kwai, que patrocinou a dinâmica do Paiol, e mais de 500 mil inscritos no Youtube.

Confira - Cabine de Descompressão ao vivo 2023: horário e como assistir o eliminado

Programação de A Fazenda 15 - Eliminações

As eliminações de A Fazenda 15 ocorrem nas quintas-feiras. Esse programa é sempre ao vivo e a apresentadora Adriane Galisteu informa o público quando a votação oficial do reality show é fechada. Após os votos serem contabilizados pelo sistema do programa, é revelado quais participantes se salvaram na disputa e retornarão para sede e quem vai para casa.

As eliminações do programa são realizadas dois dias após a formação de roça, que ocorre sempre de terça-feira, também ao vivo na Record. A votação não é aberta logo de cara depois que os roceiros são decididos porque no reality show a dinâmica determina que o novo fazendeiro seja um dos participantes na berlinda.

Assim, antes da enquete oficial ir ao ar é realizada a prova do fazendeiro, na quarta-feira. Geralmente, a disputa é conta com três participantes, porque um sempre é vetado na noite de formação de roça. Após o resultado, os participantes mandam mensagens para o público e pedem votos, a votação então é aberta e encerrada apenas na noite de quinta.

Programação completa de A Fazenda 15

Segunda-feira: os programas de segunda exibem a prova de fogo, que determina quem terá o poder das chamas do lampião na noite de formação de roça. A transmissão é da disputa já editada, pois ela é gravada nos domingos. Também é comum para os programas de segunda que contem com o resumo de alguma dinâmica de discórdia que foi realizada no fim de semana.

Terça-feira: as exibições de terça-feira são sempre ao vivo, o público acompanha toda a formação de roça.

Quarta-feira: neste dia da semana, os peões competem pela prova do fazendeiro. Diferente da prova de fogo, esta disputa pelo cobiçado chapéu é realizada ao vivo.

Quinta-feira: os programas de quinta-feira também são ao vivo, pois são os de eliminação. A dinâmica do reality show faz com que todos os roceiros sigam até o deque do confinamento e se despeçam dos demais peões antes mesmo de descobrirem o resultado. Quando Galisteu informa quem saiu e quem ficou, o eliminado já vai embora e os vencedores da disputa retornam para a sede.

Sexta-feira: as transmissões de sexta-feira mostra os VTs dos principais momentos da casa após a eliminação da semana e exibe também o começo da festa da semana.

Sábado: os melhores momentos da festa do programa vão ao ar apenas no sábado.

Domingo: os programas de domingo são bem curtos na televisão e mostram alguns VTs de momentos importantes da convivência dos peões. Além disso, o dia é marcado por algumas gravações que vão ao ar só na segunda, como a prova de fogo e dinâmicas de discórdia.

Como assistir 24 horas A Fazenda 2023

Quem não quer perder nada de A Fazenda 15, além dos programas diários do reality show a noite, acompanha também as câmeras 24 horas do confinamento. Para ter acesso ao conteúdo, é necessário ser assinante do Playplus, serviço streaming da Record. O valor mensal da plataforma é de R$ 15,90 e 14 dias grátis são oferecidos aos novos clientes. Os pagamentos podem ser realizados por meio de um cartão ou pix. Vamos te ensinar a criar sua conta por lá e assistir!

Passo 1 - Acesse o Playplus no link https://www.playplus.com/ por um navegador no seu computador ou baixe o aplicativo do serviço no seu celular. Depois, clique em "cadastre-se" e selecione o Plano Playplus;

Passo 2 - Em uma nova etapa, você encontrará um formulário que precisará preencher com seus dados pessoais, escreva nome, data de nascimento, e-mail, CPF, entre outros. Sua conta será confirmará com o envio de um SMS para o seu número de celular;

Passo 3 - Agora que já tem seu cadastro, você será redirecionado para uma página de pagamento, em que informará mais alguns de seus dados após escolher a forma que pagará pelo serviço mensalmente;

Passo 4 - Com a conta ativa e já paga, para assistir A Fazenda 15 é só entrar no Playplus a qualquer hora, clicar na aba ao vivo do reality show e escolher o sinal que deseja acompanhar. A plataforma oferece uma câmera principal, que mostra os principais acontecimentos da casa, e também tem algumas fixas em cômodos como o quarto, sala, entre outros.

Onde fica A Fazenda?

A sede de A Fazenda é em Itapecerica da Serra, município do interior de São Paulo. O reality show é gravado por lá há cinco anos e já contou com algumas falhas de segurança, como a presença de carros de som de torcidas tentando enviar mensagens aos seus favoritos e até a aparição da família de Deolane Bezerra e alguns fãs no ano passado, que exigiam a saída da advogada.

Por conta disso, o diretor geral do núcleo de realities da Record, Rodrigo Carelli, falou em coletiva de imprensa do programa, pouco antes da estreia da temporada de 2023, que os protocolos de segurança foram atualizados para a edição e que o sistema é sempre aprimorada em cada novo ano da atração.

Antes de ter sede em Itapecerica da Serra, A Fazenda era gravada na cidade de Itu, também no interior do estado de São Paulo. O programa ficou por lá durante muitos anos, marcando as oito primeiras temporadas do reality show. Foi a partir de 2017 que a produção da competição rural resolveu migrar.