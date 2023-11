Horário da 10ª Prova de Fogo hoje em A Fazenda 15 (26/11)

Disputa define quem ficará com as chamas do lampião em mãos.

Domingo é dia de os peões de A Fazenda 15 competirem na Prova de Fogo do reality show e hoje, 26 de novembro, alguém será definido como novo dono do poder na 10ª briga pelo lampião. A disputa é realizada no período da tarde e o Playplus avisa o público quando a dinâmica está perto de começar.

Que horas começa a prova de fogo hoje em A Fazenda 15?

A prova de fogo desse domingo, 26, ainda não tem horário exato definido pela produção, mas deve começar após às 15h00 (horário de Brasília). Então, a melhor forma de não perder a disputa é ligar o Playplus nesta faixa de horário e ficar de olho na tela, pois a plataforma exibe um aviso quando a disputa está prestes a começar.

Antes de qualquer prova de fogo é necessário definir quem serão os participantes e por isso é realizado um sorteio antes na sala do confinamento. Após decidido os competidores, que geralmente é um trio, todos se vestem com os equipamentos necessários para a disputa e partem para a área de provas do programa.

A partir daí, o público não consegue conferir a Prova de Fogo completa na íntegra ao vivo, pois a exibição não mostra todos os detalhes. É possível ver apenas alguns trechos da disputa, as regras e parte do cenário, porém, é somente nas noites de segunda-feira que o público confere no programa da Record TV o começo, meio e fim da disputa.

No entanto, a boa notícia é que mesmo sem ser possível assistir a Prova de Fogo na íntegra, é possível saber quem venceu a briga pelo lampião no Playplus antes de segunda, já que o resultado não é um segredo no reality. Depois de toda competição, o campeão leva o lampião lacrado para a sede e tem a chance de comemorar com os aliados.

É também depois da prova de fogo que são definidos os peões da baia da semana, sempre vai para a moradia do cavalo Colorado os perdedores da disputa e também os peões puxados por eles. Quem vai para a baia corre mais risco na formação de roça, pois o terceiro roceiro é sempre alguém puxado de lá, e ainda perde as regalias da casa, como chuveiro quente, dormir no quarto, entre outros detalhes.

Por enquanto, quem venceu a prova de fogo em A Fazenda 15 foi Tonzão Chagas (duas vezes), Nadja Pessoa, Lucas Souza, Radamés, Sander Mecca, Alicia X, Cezar Black e Lily Nobre.

Poder da chama laranja da semana

A prova de fogo define para quem vai o lampião do poder, um grande trunfo nas formações de roça. O poder branco é sempre definido pela produção e aberto apenas no ao vivo, já a chama laranja é tarefa do público, que nesta semana precisa decidir entre multiplicar votos ou repassar votos.

Opção A) - Multiplique por dois o total de votos recebido por um peão.

Opção B) - Repasse todos os votos que um peão recebeu para outro. Você pode repassar seus próprios votos, se quiser.

A revelação da chama escolhida é revelada ao vivo no Playplus por Adriane Galisteu pouco antes da Prova de Fogo começar. Para votar na chama laranja é necessário instalar o aplicativo do Kwai, a boa notícia é que não é necessário ter conta no app só para votar, então o processo é rápido.

O primeiro passo é abrir o aplicativo, que está disponível para IOS e Android. Depois, é ir até a barra de pesquisa do aplicativo no canto superior direito e então escrever "A Fazenda 2023".

Na tela haverá um banner do programa com a hashtag #AFazendanoKwai, é só clicar nele e aguardar surgir uma nova página. Em seguida, é necessário clicar em outro banner, agora com a hashtag #ProvaDeFogo.

Por último, será aberto na tela a página de votações com as duas opções para a chama laranja, é só clicar em A ou B e então aguardar pela mensagem "voto computado com sucesso". É possível repetir o processo e votar mais vezes, se quiser.

Que horas é A Fazenda de domingo?

O programa de hoje de A Fazenda 15 está previsto para começar às 23h00, depois do Domingo Espetacular, segundo a programação oficial. As edições de domingo são sempre curtas e ganham apenas 15 minutos no cronograma do canal de Edir Macedo.

Neste dia, o público só assiste alguns VTs da convivência dos peões, como o pós-festa, o trato dos animais e qualquer treta que tenha marcado o dia. Além disso, não há interações entre a apresentadora Adriane Galisteu e os participantes e nem alguma dinâmica ao vivo devido ao curto tempo.

Embora não tenha muito conteúdo na edição, o domingo é marcado na sede pela prova de fogo e geralmente por alguma dinâmica de discórdia gravada a noite, porém, ambas só vão ao ar em A Fazenda 15 nas noites de segunda-feira, no programa que começar 22h45, depois de Quando Chama o Coração.

