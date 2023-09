Márcia Fu em A Fazenda 2023: relembre carreira da ex-jogadora de vôlei

Em 1996, em Atlanta, Márcia Fu, hoje com 53 anos, conquistou a medalha de bronze com a Seleção Brasileira de vôlei feminino. Além de títulos e medalhas, a ex-atleta tem grandes momentos na carreira, mas o principal deles é a vitória contra o diagnóstico de câncer na bexiga em 2002, por isso relembre a trajetória da ex-jogadora - atual peoa de A Fazenda 2023.

Quem é Márcia Fu do vôlei brasileiro?

Márcia Regina Cunha, ou apenas Márcia Fu, marcou o seu nome na história do vôlei feminino do Brasil. A ex-atleta nasceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata, no estado de Minas Gerais, e mostrou interesse desde cedo pelo esporte com rede e bola.

Com apenas 13 anos, passou a jogar no Sport Club Juiz de Fora, da sua cidade natal. Também passou pelo Minas, Sadia E. C, até garantir a primeira convocação para a Seleção Brasileira em 1988, campeã do Mundial juvenil naquele mesmo ano. Entre clubes, ela vestiu a camisa também do Rio Forte, Osasco, Macaé, Sportville, Ankara, da Turquia, e Vasco da Gama.

Na Seleção, Márcia Fu ficou em 6º lugar nas Olimpíadas de Seul, em 4º em Barcelona, e em terceiro com a medalha de bronze em Atlanta, em 1996. Márcia era uma jogadora versátil, atuando como meio-de-rede, ponteira e oposta em quadra. Após a conquista do bronze, ela decidiu se aposentar da Seleção.

Márcia chegou a se arriscar no hipismo, mas voltou para o voleibol em 2000, no Vasco, até se aposentar. Dois anos dois, a ex-atleta foi diagnosticada com um câncer na bexiga, realizou o tratamento e venceu a doença. Foi mãe aos 43 anos, Gabriel, fruto do seu relacionamento com Fernando.

Um dos momentos mais lembrados da carreira de Márcia foi a sua participação na 'briga com as jogadoras de Cuba, na semifinal das Olimpíadas de Atlanta, em 1996. A ponteira discutiu com a Mireya Luis e as cenas tomaram as mídias do Brasil e do mundo.

Nas eleições de 2022, a ex-jogador de vôlei Márcia Fu decidiu se aventurar em um novo caminho: lançou a sua candidatura para o cargo de deputada estadual pelo estado de Minas Gerais. Com apenas 2.218 votos, Márcia não conseguiu se eleger e teve de adiar os planos de ir para Brasília.

Márcia disputou as eleições com o partido União Brasil. Em sua página como candidata, ela se descreveu como comerciante e o status civil como divorciada. Quanto aos bens declarados, Márcia optou por não indicar os valores, mas o partido disponibilizou até 1 milhão para as despesas da campanha, como indica o jornal Estado de Minas, em dados do TSE, com gastos como publicidade e materiais impressos.

Márcia trabalhou na secretária de Esportes em Juiz de Fora, em Minas Gerais, de acordo com a Folha.

A ex-atleta de vôlei foi anunciada no dia 14/9como a nova participante do reality show A Fazenda 15, da TV Record, com início marcado para a próxima terça-feira, 19 de setembro.

Leia também: Cariúcha tem meme icônico; relembre