De oposto a ponteiro: quais são as posições do vôlei?

Depois do futebol, o vôlei é o esporte mais popular no Brasil, mas mesmo assim, alguns torcedores não entendem como funciona as posições e as regras das partidas. Então se você faz parte desse grupo, veja as regras do esporte.

Conheça 5 posições no vôlei

São cinco posições no vôlei masculino e feminino: o levantador, oposto, ponteiro (ou ponta), central e líbero. Os times contam com seis titulares em quadra onde três ficam próximos da rede e os outros três na parte de trás da quadra, após a linha.

Levantador: o levantador é, talvez, o mais importante dos jogadores em quadra no vôlei. É ele quem fica responsável por distribuir a bola para os adversários. É daí que vem o nome, porque ele "levanta" a bola (ou serve) e força o ataque para que o colega ao lado faça o ponto. O levantador fica sempre no meio ou próximo da rede.

Oposto: a função do oposto é atacar, ou seja, tem que estar sempre próximo ao levantador. Ele precisa estar atento à linha para não ultrapassa-la, podendo jogar no fundo da quadra ou também próximo da rede. Assim como o levantador, é um dos mais importantes no elenco.

Ponteiro: o ponteiro estão sempre nas laterais, daí o nome, as pontas. Ele é um jogador completo porque consegue atacar e também defender as tentativas do adversário. O ponteiro também participa das recepção do saque, além dos ataques na entrada ou saída da rede.

Central: como o próprio nome diz, o jogador fica no meio da quadra. Um ótimo exemplo é Lucão, da Seleção Brasileira. Ele é o mais alto do elenco e, por isso, fica responsável por atacar de surpresa o time adversário e também fazer o bloqueio próximo da rede. Além disso, as bolas rápidas são outra característica do central.

Líbero: o líbero é sempre o mais baixo do elenco. Ele é o grande responsável pela defensa dentro da quadra, ocupando sempre o fundo da quadra. Ele não pode atacar, bloquear ou sacar. Geralmente, quando o atleta do outro time faz o saque, é sempre o líbero que recebe a bola e, aí, dá o passe para os companheiros da equipe.

Regras do vôlei

Assim como todo esporte, o vôlei também tem as suas próprias regras. Porém, diferente do futebol ou basquete, as regras são mais específicas em cada momento da partida.

Primeiro, atente-se que cada equipe tem seis atletas em quadra. Assim que um ponto é marcado, a rotação é realizada entre eles para trocar o lugar na quadra. Tocar na rede ou 'invadir' a quadra do rival é proibido, enquanto cada lance correto é um ponto para o time.

O vôlei basicamente tem os fundamentos: saque, recepção, levantamento, ataque e bloqueio. O saque é quem lança a bola no jogo, enquanto quem recebe faz a recepção. Daí, a disputa começa no vôlei com as funções do levantador, ataque e o bloqueio. O levantador é quem "ajuda" o colega de equipe na jogada, o ataque a tentativa de marcar ponto e o bloqueio a maneira de defender do ataque rival.

Cada partida tem um técnico para marcar a pontuação e atentar-se para as regras. Mas quais são as principais regras e como funciona o vôlei?

A partida tem 5 sets, e 6 se der empate (o tie-break);

Não existe tempo de duração para os sets;

Para fechar o set é necessário atingir 25 pontos, tendo pelo menos a diferença mínima de dois pontos;

A equipe que fechar 3 sets primeiro vence a partida;

Após o saque, o time só pode tocar três vezes na bola;

Como funciona o sistema de tie-break?

Se uma partida de vôlei empatar em 2 a 2, o critério de desempate chamado 'tie-break' será colocado em prática para definir o vencedor. Não existe o empate no vôlei.

O tie-break é um set mais curto em que as equipes jogam. Quem chegar aos 15 pontos primeiro, com a diferença de até dois pontos, vence o jogo. Não há necessidade de marcar 25 pontos. A regra se aplica tanto para o voleibol de quadra como nas quadras de areia.

O critério também é utilizado em tênis, voleibol, xadrez, futebol americano, beisebol e críquete.

