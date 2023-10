Prova de Fogo hoje: que horas começa a 2ª disputa A Fazenda 15

Prova define quem vai ficar com o lampião do poder.

O fazendeiro da semana e o primeiro eliminado da temporada já foram definidos, então agora é hora de uma nova Prova de Fogo para ditar o rumo dos próximos passos do jogo. Os participantes de A Fazenda 15 vão competir na segunda disputa pelo lampião do poder hoje, domingo, 01/10. Confira que horas começa a competição para você não perder os detalhes!

Horário da Prova de Fogo em A Fazenda

A Prova de Fogo de A Fazenda 15 é sempre gravada nas tardes de domingo. Ela não tem horário exato para começar, mas ganha seu início geralmente entre às 15h00 e 16h00. Para se ter uma ideia do horário em que você deve ligar as câmeras do Playplus, na semana passada o sorteio para definir os competidores começou por volta das 15h20 e a disputa só teve início após as 16h00.

A Prova de Fogo é uma das dinâmicas mais importantes do programa, pois define quem vai ficar com o lampião do poder e também quem vai para a baia. Quem vence a disputa abre as chamas branca, escolhida pela produção, e laranja, escolhida pelo público, na noite de formação de roça e tem direito a escolher qual vai usar e para quem dará a outra. Essas chamas costumam mexer no jogo, duplicam votos, dão imunidade, dinheiro, poder de decisão e muitas outras vantagens que os peões podem usar como estratégia.

Já quem perde a Prova de Fogo vai parar direto na baia. Na maioria das semanas, eles são obrigados a escolherem alguns confinados para que também dividam a moradia do cavalo Colorado. Além das desvantagens de viver no espaço, que tem chuveiro frio e banheiro a base de balde, quem está por lá corre bastante perigo nas noites de votação, pois o terceiro roceiro é sempre alguém puxado da baia.

A Prova de Fogo não é exibida por completo no Playplus, a plataforma streaming da Record mostra o sorteio inteiro, mas apenas alguns trechos da disputa no campo de provas. No geral, o público vê apenas a definição das regras e alguns momentos da disputa. A briga pelo lampião é exibida apenas nos programas de segunda-feira a noite, que começa às 22h30 na Record.

No entanto, é possível saber quem ganhou a prova e quem foi para a baia após retorno para a sede dos peões que disputaram pelo lampião. Eles contam os detalhes da disputa aos colegas e quem é derrotada já perde na mesma hora todos as regalias da casa.

Qual o poder da chama laranja essa semana?

As opções da chama laranja nesta semana são: A) Vetar um dos quatro roceiros da Prova do Fazendeiro ou B) Decidir quem entre os dois últimos peões do Resta Um será salvo e quem se tornará o quarto roceiro. O resultado da escolha do público costuma ser revelado por Adriane Galisteu ao vivo no Playplus pouco antes da Prova de Fogo começar.

A votação da chama definida pelos fãs do reality show não ocorre mais no site oficial da Record, o R7.com, como em edições passadas. Agora é necessário baixar o aplicativo do Kwai, patrocinador do reality show, para ter acesso a enquete. Quando já tiver o aplicativo no seu aparelho, você pesquisará por A Fazenda 2023 na barra de busca e encontrará o banner da atividade da prova de fogo. Depois é só selecionar a opção na enquete e pronto.

Quem já venceu a prova de fogo

Como a temporada ainda está no começo, o único vencedor da Prova de Fogo de A Fazenda 15 até agora foi Tonzão Chagas, que ganhou a disputa no dia 24 de setembro. Na noite de formação da primeira roça do programa, ele escolheu a chama branca - revelada apenas durante o programa ao vivo - que lhe dava voto peso 2.

Ele também podia escolher uma pessoa para ganhar a mesma vantagem e a sortuda foi Simioni. O cantor entregou o poder da chama laranja para Darlan Cunha, o Laranjinha, que pôde trocar um peão da baia por um da sede. Ele tirou Lily Nobre por André Gonçalves.

