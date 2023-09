Que dia vai ser a pré-estreia de A Fazenda 2023?

Quem está ansioso para o começo de A Fazenda 2023 e já quer começar a assistir a atração logo poderá conferir um programa especial um pouco antes do dia que marcará o início da briga dos competidores pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A pré-estreia da Fazenda 15 será no dia 18 de setembro, próxima segunda-feira, às 22h30, logo depois da série Quando Chama o Coração. Quem quiser saber bastidores do reality, cenários, curiosidades de participantes e muito mais terá que ficar de olho neste programa especial.

Pré-estreia de A Fazenda 2023 vai anunciar Paiol

A apresentação dos participantes de A Fazenda 15 será na segunda, 18 de setembro, assim como a votação que decide quem entra na sede. Para quem não conhece o Paiol, a dinâmica é realizada para que o público decida quem merece estar no elenco oficial de A Fazenda. Famosos são confinados em um pequeno espaço que também ganha câmeras 24 horas e uma votação define quem vai para casa e que continuará no jogo.

O Paiol que será apresentado nessa pré-estreia de A Fazenda 2023 será o maior que o reality show viu até hoje. A dinâmica é relativamente nova, começou em 2021, e até então só contava com uma quantidade de participantes que chegava no máximo entre cinco competidores, sendo que apenas um deles vencia a votação do público e ganhava uma vaga no elenco oficial já confinado na sede do programa. Até hoje, venceram a dinâmica Sthe Matos e Bia Miranda.

Já nesta edição de 2023, que comemora os 15 anos do reality show da Record, dez celebridades serão confinadas no Paiol, metade deles do sexo feminino e a outra do sexo masculino. Com o aumento no número de competidores, o reality show aumentou também as vagas na sede. Agora, invés de apenas um vencer a votação popular, quatro serão escolhidos, dois homens e duas mulheres.

Quando essa votação chegar ao fim, quem perdeu voltará para casa e os vencedores levarão suas malas para a sede e serão recebidos pelos 18participantes oficiais da temporada. Semanalmente alguém deixará a casa com as eliminações do programa, que sempre abre enquete no site oficial para que o publico decida o rumo do jogo.

Para quem se pergunta quem será anunciado para o Paiol na pré-estreia de A Fazenda 2023, uma lista recente supostamente vazada dos participantes da edição foi divulgada nas redes sociais e indica que alguns ex-confiados do reality show darão às caras, como Shayan, expulso da temporada de 2022, Nadja Pessoa, expulsa de A Fazenda 10, e Drika Marinho, participante de A Fazenda 12.

Outros nomes que se destacam é Erick Ricarte, de A Grande Conquista, Lumena Aleluia, do BBB 21, Bruno Salomão, do Power Couple 2021, Hadballa, do BBB 20 e Power Couple 2022, Jaque Grohalski, do BBB 18, o ator Douglas Sampaio e a influencer Whendy Tavares.

Como assistir a pré-estreia ao vivo

Para conferir a pré-estreia de A Fazenda 2023 não será necessário pagar nada. Se você não tiver uma televisão com acesso ao canal da Record em casa, é só usar o Playplus, plataforma streaming da emissora, para conferir o conteúdo em tempo real. Embora seja um serviço pago, a plataforma permite contas gratuitas e não cobra para que os usuários assistam a Record ao vivo.

Assim, se você ainda não tiver sua conta, é só acessar o link https://www.playplus.com/ e depois clicar em "faça um teste grátis". Em seguida, será necessário apertar "play gratuito" e "avançar" para ser redirecionado a um formulário. Informe seus dados pessoais, como nome, e-mail e telefone para que consiga ter acesso liberado e pronto!

Na hora da pré-estreia, só o que você precisa fazer é acessar o Playplus e depois clicar na aba "ao vivo". Você poderá selecionar o canal da Record e conferir o especial. Este esquema pode também ser usado para assistir a todos os programas de A Fazenda 2023 exibidos de domingo a domingo, às 22h30. Já quem escolhe assistir as câmeras 24 horas do confinamento precisa pagar a mensalidade de R$ 15,90 do serviço.

