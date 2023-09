Rachel Sheherazade em A Fazenda 2023 ou não?

Veja as chances de Rachel Sheherazade estar em A Fazenda 2023 com as dicas cedidas pelo reality - Foto: Reprodução/Instagram/@rachelsherazade

A Fazenda 2023 está chegando e o elenco oficial da temporada em breve será divulgado. Um nome que até agora é uma grande aposta como cotada e pode aparecer no confinamento do programa rural é Rachel Sheherazade, jornalista que completou 50 anos de idade agora em setembro. Mas afinal, porque o nome da famosa ganhou os holofotes? Algumas ficas divulgadas pela atração da Record sugeriram o nome da loira.

Rachel Sheherazade vai participar de A Fazenda 15?

O nome de Rachel Sheherazade já vinha circulando nas últimas semanas em listas supostamente vazadas na internet dos participantes da temporada. O que validou as suspeitas dos fãs do reality show que acreditam na participação da jornalista no programa são dicas divulgadas nas redes sociais de A Fazenda.

Para atiçar a curiosidade do público, o programa tem dado apelidos aos participantes da edição e revelado de duas a três características de cada um. As dicas que fez muita gente acreditar que se trata de Rachel Sheherazade foram reveladas na última segunda-feira, 11 de setembro, com o seguinte título: "A âncora". As informações foram: 1 - Suas críticas sempre viralizaram; 2 - Seus comentários têm credibilidade; e 3 - Isso não quer dizer que suas opiniões serão sempre aceitas.

Como as dicas se encaixam com a jornalista, ela é uma das maiores apostas atuais do público para aparecer no elenco de A Fazenda. Para quem não conhece a carreira da famosa, ela começou a trabalhar como jornalista nos anos 2000, como repórter em filiadas da Record e TV Globo em seu estado de origem, a Paraíba. Ela também passou muitos anos atuando na assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Foi em 2011 que ela ficou conhecida em todo o país, quando começou a trabalhar no SBT. Ela se tornou âncora do telejornal SBT Brasil, que tem alcance nacional. Além da apresentação do programa, ela se destacou por comentários fortes sobre diversos assuntos, já que uma das características principais do programa eram os comentários dos âncoras após as reportagens. Com isso, Rachel Sheherazade recebeu notoriedade, teve falas que viralizaram, ganhou apoiadores e também a atenção de pessoas que discordavam dela.

A jornalista deixou o SBT em 2020 e depois se tornou colunista nos portais Metrópoles e Isto É. Além disso, ela abriu o próprio canal no Youtube, que conta com mais de 80 mil inscritos, em que publica vídeos expressando opiniões sobre diversos temas.

No Instagram, são quase 800 mil fãs. Em meio aos boatos sobre já estar confinada para A Fazenda 2023, ela tem aparecido na rede social, mas não em stories, suas últimas publicações foram no feed. Como as fotos são mais de looks e publis da jornalista, existe a chance que elas estejam sendo publicadas por uma equipe de assessoria que cuidará da imagem da famosa caso ela realmente vá para o reality show rural da Record.

Quando a lista oficial de participantes de A Fazenda 2023 vai ser divulgada?

A lista oficial dos 18 participantes do elenco de A Fazenda 2023 vai ser divulgada na quinta-feira, 14 de setembro. As redes sociais do reality show informaram que o primeiro anúncio será feito a partir das 09h00, pelo Instagram oficial do reality show. Depois, a partir das 11h, mais anúncios serão feitos de forma multicanal, alguns serão realizados em projetos da casa, como o programa de Flavio Ricco no R7, já outros irão ao ar em sites concorrentes.

O anúncio da quinta-feira será apenas dos participantes que estarão no elenco oficial. Já os competidores do Paiol serão divulgados na próxima segunda-feira, 18 de setembro, na pré-estreia de A Fazenda 15, a partir das 22h30, na Record TV. A dinâmica contará com 10 celebridades, sendo cinco homens e cinco mulheres, e vai durar a primeira semana da temporada. O público irá votar e escolher quatro deles - dois homens e duas mulheres - para ganhar vaga na sede e seguir no jogo.

Rachel Sheherazade tem sido cotado para o elenco oficial e não os competidores do Paiol, então se for mesmo participar do reality, deve ser revelada na primeira leva de nomes, na quinta.

