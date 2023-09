Saiu: lista de participantes de A Fazenda 2023 anunciados

A lista de participantes de A Fazenda 2023 foi divulgada nesta quinta-feira, 14. Inicialmente, 18 celebridades entram direto na sede em Itapecerica da Serra. Mais quatro peões se juntam a eles após o fim da dinâmica do Paiol, que conta com voto popular. Confira quem já está confirmado na nova temporada.

Quem vai participar de A Fazenda 2023?

1. Yuri Meirelles - o modelo de 26 anos, que participou do clipe Funk Rave da cantora Anitta, foi o primeiro nome anunciado pela Record TV. O participante já deve estar no confinamento e vai entrar na sede do reality, em Itapecerica da Serra, apenas na terça-feira, dia 19 de setembro.

2. Olívia Nobre - a cantora de 21 anos é filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom. No instagram, ela possui mais de 400 mil seguidores. A jovem segue a carreira do pai, mas também está percorrendo o mesmo caminho da mãe, Adriana Bombom, que também participou do reality da Record TV.

3. Rachel Sheherazade - a jornalista 50 anos é a nova peoa do reality da Record TV. Ela foi âncora do principal telejornal do SBT em horário nobre, além de ter passagens na Record, Jovem Pan e Globo, entre 2000 e 2003.

4. Sander Mecca - ex-vocalista da banda Twistter, que foi um sucesso na década de 90, se junto ao elenco de A Fazenda. Ele tem 40 anos.

Quando começa A Fazenda e como assistir?

A Fazenda 2023 começa em 19 de setembro, terça-feira, na faixa das 22h30, horário de Brasília. O programa vai ao ar diariamente na Record.

Também é possível acompanhar o reality rural pela internet através do PlayPlus, o streaming da emissora, que libera gratuitamente o sinal mediante cadastro. Já os fãs mais ávidos que desejam acompanhar os peões durante 24 horas por dia precisam ter uma assinatura paga no valor de R$ 15,90.

Assistir A Fazenda pela TV

Sintonize na Record diariamente no horário indicado.

Gratuitamente pela internet

Passo 1: acesse o Payplus no navegador de seu celular ou smartphone (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play;

Passo2: clique em 'faça um teste grátis' na página inicial e escolha a opção 'Play gratuito'. O cadastro grátis dá acesso ao sinal da Record, além da programação local de cada praça e trechos de conteúdos da emissora;

Passo 3: crie sua conta preenchendo os dados: nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google;

Passo 4: clique em 'no ar' no canto superior para assistir A Fazenda 2023 ao vivo. A transmissão começará em poucos segundos.

Pay-per-view

Passo 1: acesse o Payplus ou baixe o aplicativo;

Passo 2: clique em 'Plano Playplus R$15,90' e crie uma conta preenchendo os dados solicitados.

Passo 3: insira a forma de pagamento. A plataforma aceita apenas cartões de crédito.

Passo 4: após concluir o pagamento, basta ir na tela inicial e acessar o menu de A Fazenda. A plataforma deve disponibilizar o sinal do pay-per-view a partir do primeiro dia de reality.

Qual o prêmio de A Fazenda 2023?

O prêmio de A Fazenda 2023 é de R$ 1,5 milhão. Ainda não foram anunciadas mudanças em relação ao valor, então é provável que não sejam feitas alterações. No ano passado, a produção também disponibilizou outros R$ 500 mil para serem distribuídos em prêmios ao longo do programa.

Algumas dinâmicas e provas feitas durante o programa também valem prêmios em dinheiro ou itens cedidos pelos patrocinadores do programa - já foram sorteados até carros nas temporadas anteriores.

O valor passou por poucas alterações ao longo da história do programa. Na primeira temporada, o vencedor recebeu R$ 1 milhão. Entre A Fazenda 3 e A Fazenda 9, o valor subiu para R$ 2 milhões, mas baixou para R$ 1,5 milhão na edição seguinte e se mantém assim desde 2018.

Vai ter Paiol em A Fazenda 2023?

O Paiol volta a ser realizado nesta nova edição de A Fazenda, mas com um novo formato. Desta vez, serão dez competidores, cinco homens e cinco mulheres, que vão disputar apenas quatro vagas no programa.

O público irá votar em dois homens e duas mulheres para entrarem de fato no programa, enquanto os demais voltam para casa - a votação será aberta na segunda-feira, 18, e termina na quinta, 21, quando os escolhidos se juntam aos demais competidores na sede.

No ano passado, quem conquistou a vaga foi a influenciadora digital Bia Miranda. No ano anterior, a mais votada foi Sthe Matos.

Programação

A Fazenda fica por três meses no ar. A cada semana, três peões participam da Prova do Fazendeiro para decidir quem será o líder. O vencedor não só delega as tarefas para os demais confinados, mas manda um rival para a berlinda na terça-feira, dia de formação de roça. O roceiro que tiver o menor percentual de votos para ficar é eliminado.

Segunda-feira: prova do lampião e definição da baia.

Terça-feira: formação de roça.

Quarta-feira: prova do fazendeiro.

Quinta-feira: eliminação.

Sexta-feira: festa.

Sábado: melhores momentos da festa.

Domingo: últimos acontecimentos da rotina dos peões.

Quem vai apresentar A Fazenda?

Adriane Galisteu, 50, segue no comando de A Fazenda pelo terceiro ano consecutivo. A apresentadora entrou para o elenco do programa em 2021, substituindo Marcos Mion, demitido em dezembro de 2020. Bem aceita pelo público, a loira também estava no comando do "Power Couple" até o cancelamento da atração neste ano.

A famosa é modelo, empresária, apresentadora e influenciadora digital, somando mais de 5 milhões de seguidores que a acompanham diariamente.

A apresentadora é casada com Alexandre Iódice, com quem mantém um relacionamento desde 2008. Os dois são pais de Vittorio, 13, único filho do casal.

Antes de Galisteu, A Fazenda já teve outros três apresentadores: Mion entre 2018 e 2020, Roberto Justus entre 2015 e 2017, e Britto Júnior entre 2009 e 2014.

