BBB21: Karol Conka diz ser mais educada que Juliette por ser do Sul

A cantora curitibana, Karol Conka debochou do sotaque de Juliette, que é natural da Paraíba, na tarde desta sexta-feira (29), no BBB21. Rapidamente a web repercutiu a fala da sister e a acusou de xenofobia contra a advogada do time ‘pipoca’. Entenda!

Karol Conka critica paraibana no BBB21

Durante uma conversa com Thaís e Sarah no quarto colorido, Karol Conka começou a falar sobre Juliette e criticou a forma de se expressar da advogada, que é de Campina Grande, Paraíba.

“Aí as pessoas dizem: não, é o jeito, porque lá na terra dessa pessoa é normal falar assim. Eu sou de Curitiba, entendeu? É uma cidade muito reservadinha, por mais que eu seja artista e rode o mundo, eu tenho os meus costumes”, começou a cantora.

Em seguida, Karol alegou ter mais educação do que Juliette. “ Tipo, eu tenho muita educação pra falar com as pessoas, eu tenho meu jeito brincalhão, eu brinco, mas reparem que eu não invado, eu não desrespeito, eu não falo nem pegando nas pessoas. E é norma isso aqui dentro e eu fiquei me sentindo mal”, completou a artista.

Militante de telão, Karol Conká não consegue disfarçar a xenofobia e diz ter mais educação que Juliette por ser natural de Curitiba #BBB21pic.twitter.com/Z83EaFEZ73 — PAN (@forumpandlr) January 29, 2021

Flayslane, do BBB20, detona Karol Conka

A ex-BBB Flayslane, que esteve no BBB20, usou o Twitter para criticar a fala de Karol Conka. Por ser paraibana, a cantora tomou as dores de Juliette e defendeu a sister que foi julgada por seu sotaque.

Revoltada, a amiga de Bianca Andrade afirmou ter “nojo” do que a cantora disse e apontou que a fala de Karol foi xenofóbica. Ou seja, para ela, a rapper do BBB21 demonstrou intolerância com a colega de confinamento apenas por ser nordestina.

“Nojo desse papo de discriminação com a cultura do nordeste, me dá ânsia de tanto nojo, nós somos calorosos, gostamos do contato, somos expressivos, somos alegres e espalhafatosos sim, mas isso não significa que no nosso lugar a gente não aprende a ter educação e respeito”, iniciou ela. “Xenofobia DO CARALHO ESCANCARADA! Revoltante”, prosseguiu.

A ex-BBB ainda lembrou que já chegou a pensar em diminuir o sotaque para maior aceitação. “Eu assim como @FreireJuliette já cogitei mudar o meu sotaque pra ser melhor aceita em situações e galeras, ISSO NÃO EXISTE, NÃO MUDE JULIETTE,você não faz personagem você é FODA, da a cara a tapa, sulista arrogante e prepotente que LUTE pra lhe entender, ninguém é superior a você”, escreveu a cantora de ‘Dois Vagabundos’.

Flay também aproveitou para criticar o preconceito com nordestinos. “É constante a CHACOTA com os nordestinos principalmente paraibanos, fazem pouco caso,não nos levam a sério, não nos respeitam, se sentem superiores a nós, mais educados, mais inteligentes, mais capacitados, CARA EXAUSTIVO NOJENTA E PODRE essa discriminação, me dói e não é pouco”, pontuou. Para finalizar, Flayslane levantou a hashtag “Juliette merece respeito”.

Nojo desse papo de discriminação com a cultura do nordeste, me dá ânsia de tanto nojo, nós somos calorosos, gostamos do contato, somos expressivos, somos alegres e espalhafatosos sim, mas isso não significa que no nosso lugar a gente não aprende a ter educação e respeito. — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) January 29, 2021

Web acusa Karol Conka de xenofobia

Não foi apenas Flayslane que se manifestou, muitos pessoas nas redes sociais criticaram a atitude de Karol Conka. Para a web, a famosa foi xenofóbica com Juliette.

a Karol Conká dizendo ser mais educada que a Juliette pq é de curitiba, eliminação dela pra ontem pic.twitter.com/y7kEfY7Ktz — jamile (@jamileversoza) January 29, 2021

A Karol Conká foi MUITO xenofóbica sobre o jeito que a Juliette fala, dizendo: "Porque lá na terra dessa pessoa é normal falar assim" Pra piorar tudo de uma vez ainda disse: "Eu sou de Curitiba, tenho educação" E reforçou a ideia de que o Sul é educado e o Nordeste não#BBB21 https://t.co/o0Pn0eYSe6 — Mari Castro 🦋❤ (@MariCastro16) January 29, 2021

a karol conka ter metido essa de que é mais educada do que a juliette só porque ela veio de curitiba e a ju da paraiba foi de lascar, isso pra mim é xenofobia, e tem gente que ainda paga pau pra ela como se fosse a deusa da militância com essa arrogância fudida #BBB21 — malu (@twitamaria) January 29, 2021

Não demorou para os internautas pedirem a eliminação da sister no Twitter. Será que Karol Conka vai ser a próxima ‘cancelada’ do BBB21 pela web?