BBB21: Rafael Portugal está de volta com o ‘CAT BBB’

Sem dúvidas, Rafael Portugal, 35 anos, foi um dos grandes nomes do Big Brother Brasil. A boa notícia é que o comediante está de volta para o BBB21 com o seu “CAT”, Central de Atendimento do Telespectador, nesta terça-feira, 26 de janeiro.

“Você não está entendendo que estou ansioso desde que a Thelminha [Thelma Assis] ganhou. Já estava pensando no BBB21 naquele dia. Estou torcendo para que as plantas sejam apenas as do jardim e que o parquinho não pare de pegar fogo nunca mais”, confessou o humorista do BBB21.

Depois de muita expectativa, eu já posso contar para vocês que… 🗣 O @rafaportugalc tá de volta com o #CatBBB no meu #BBB21! Cadê a NAÇÃO RAFERS para aclamar esse ícone? 😂❤️ #RedeBBB pic.twitter.com/t31PHHtWcQ — Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2021

O que é o CAT BBB?

O CAT BBB é uma paródia bem-humorada de um serviço muito conhecido da Globo. O quadro estreou no dia 28 de dezembro do ano passado e faz referência a Central de Atendimento ao Telespectador da emissora, que funcionou por mais de 40 anos na emissora, recebendo dúvidas, sugestões e os mais diversos pedidos do público.

Pede para o Boninho colocar um paredão falso? Avisa que a gente quer o quarto branco de volta? Essas foram só algumas das incontáveis perguntas e pedidos inusitados feitos a Rafael Portugal pelo público ao longo da vigésima edição do ‘Big Brother Brasil’. Nem mesmo o humorista, que estreou na TV aberta com o ‘CAT BBB’, imaginava o tamanho do sucesso do quadro.

Como mandar mensagem para o BBB21?

Se você você quer mandar sua mensagem para o BBB21 e participar no quadro de Rafael Portugal, entre em: http://falecomaredeglobo.globo.com/.

Sem sombra de dúvidas essa foi uma das melhores do BBB e podemos provar; Confira os melhores momentos do CATBBB:

Certamente, zoeira de Rafael Portugal com Marcela pelo relacionamento com Daniel foi um dos pontos altos da atração.

Nem manu, nem babu, nem rafa, nem thelma, quem merece esse 1 milhão e meio é o Rafael Portugal, aceitem pic.twitter.com/TqHsL1ZXvt — 🤡🔫 (@niinaputz) April 22, 2020

Trollagem a Tiago Leifert

