BBB 21: 5 provas de que Neymar é o maior comentarista do programa

Não é de hoje Neymar é um dos grandes fãs do Big Brother Brasil. Na edição passada, o craque promoveu mutirão e no BBB 21 o jogador já mostrou para quem vai sua torcida.

O “Adulto Ney” tem acompanhado o programa e feitos diversos comentários sobre os brothers nas redes sociais, foi respondido por Boninho e tem provado que é o melhor comentarista da edição. Vem ver os melhores momentos:

Neymar representa o público do BBB

Muita gente se identifica com as opiniões do jogador sobre os participantes da edição. Neymar já até ganhou o título de “comentarista”. “Eu tô amando o Neymar comentarista de BBB“, comentou um fã do reality no Twitter.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, assim como vários fãs do reality show, que levantaram a hashtag “JojoNoBBB” no Twitter, Neymar também queria ver Jojo Todynho no BBB.

quando tô assistindo o BBB e a Lumena começa a falar eu fico só o Neymar #BBB21 pic.twitter.com/dKLgSb5fEG — juli (@purposeai) February 9, 2021

Só eu queria a jojo todynho no bbb? — Neymar Jr (@neymarjr) February 1, 2021

Jogador está sempre conectado

Neymar não cansa de acompanhar o reality show e está sempre atento ao que acontece no programa.

Ja to ligado 👀 pic.twitter.com/na4Qz92BWT — Neymar Jr (@neymarjr) February 8, 2021

Leia também: entenda porque equipe de Arcrebiano pede a saída dele do reality

Boninho pediu sugestão de Neymar

Quando contou estar ansioso pelo segundo Jogo da Discórdia da edição, Neymar ganhou um comentário de Boninho no Twitter. O chefão do BBB pediu uma sugestão ao jogador: “semana que vem vamos apimentar mais! Quer sugerir um jogo? Manda uma ideia”.

Semana que vem vamos apimentar mais!! Quer sugerir um jogo? Manda uma ideia… 🤭😊 — J.B. Oliveira (@boninho) February 9, 2021

Neymar pediu por paredão falso no BBB

Representando vários espectadores do programa, Neymar pediu por um paredão falso na temporada. Ele mandou um recado para Boninho e o apresentador Tiago Leifert em um story no Instagram. “Fala Boninho, fala Tiago Leifert, seria muito pedir um paredão fake, só para resenha?”, comentou o jogador.

BBB me fazendo concordar com Neymar 😭 #bbb21 #paredaofake pic.twitter.com/xXL2wSW4L6 — Comentarista de BBB sem empatia (@meninomatt) February 8, 2021

Jogador já começa o dia com pay-per-view

Quem nunca? Neymar já chega dando bom dia enquanto assiste os acontecimentos do confinamento do BBB.

Veja também:

Lucas participa do ‘Encontro’ com Fátima e revela torcida por Juliette

Resumo BBB21: confronto, DR e deboche; veja como foi a madrugada