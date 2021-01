BBB21: veja o tema e como será a festa de hoje na casa

A primeira festa do BBB21 (Big Brother Brasil) acontece nesta quarta-feira (27) com os 20 participantes do “camarote” e “pipoca”. Tiago Leifert falou sobre o tema da festa que promete ser badalada. Aproveite e relembre como foram as festas da última edição.

Qual o tema da primeira festa do BBB21?

Com a casa cheia, os participantes vão poder curtir a noitada no BBB21. Com o primeiro paredão chegando, todos os que não estão imunes vão curtir ao máximo, e um deles já não estará na casa na próxima semana.

Ao final do programa de ontem, Tiago deu a notícia e revelou o tema da festa do BBB21. “Lembrando que amanhã tem a nossa primeira grande festa, com todo elenco reunido, é o Réveillon BBB. Vocês vão poder curtir um pouquinho da festa com a gente dentro do programa”, explicou ele.

Ou seja: O público pode esperar por cores que lembram o réveillon para a estreia das festas na casa mais vigiada do Brasil. Na casa do BBB21, a expectativa dos brothers é grande para poder comemorar. Além disso, como todos os anos, eles vão ter looks exclusivos para vestir e tirar fotos para o ‘feed BBB’, que ficam disponíveis no site oficial do programa da Globo.

Veja como foi a 1ª festa da última edição antes do BBB21

Antes do BBB21, na última temporada, a primeira festa deu o que falar, e aconteceu de tudo na madrugada do dia 25 de janeiro de 2020. Para começar, Flayslane causou depois de beber e a web não perdoou com o memes.

Também aconteceu a primeira treta icônica entre Bianca Andrade e Rafa Kalimann. Na festa “Os opostos se atraem”, as influenciadoras se desentenderam. A briga começou por uma situação mal resolvida fora do programa. “Como eu ia te seguir? Eu não tinha uma boa impressão de você”, disse Bianca.

Depois da discussão tensa, Bianca foi para dentro da casa e desistiu da festa. Ela chorou e foi consolada por Mari Gonzalez, mas foi só o começo das brigas entre as duas.

Pyong foi um dos que roubou a cena. Com coreografias preparadas, ele dançou muito em todas as festas antes de ser eliminado.

Quais cantores estiveram no BBB20?

Os brothers se animaram com o show do DJ Alok no primeiro mês do BBB 20, na festa Guerra e Paz. Mas com a pandemia do novo coronavírus, os demais shows foram todos à distância. Também BBB21, os shows serão vistos em telão.

Dentre os shows internacionais, a Globo levou Dua Lipa na Festa Jantar do Mestre, surpreendendo Manu Gavassi, Thelma, Rafa e Babu. Ainda no Pop, IZA, Pablo Vittar, Duda Beat, Luisa Sonza, Giulia Be, Jota Quest e Anitta se apresentaram durante a temporada.

Já no gênero sertanejo, as sofrências ficaram por conta de Chitãozinho e Xororó, Marília Mendonça, Maiara & Maraísa, Luan Santana, Michel Teló, Felipe Araújo, Yasmin Santos, César Menotti & Fabiano e Zé Neto & Cristiano no BBB.

Enquanto isso, no pagode Diogo Nogueira, Thiaguinho, Dilsinho, Mumuzinho e Atitude 67, animaram a casa. Ainda passam por lá, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Léo Santana e Wesley Safadão.

O funk foi representado no BBB por Ludmilla, Dennis DJ, Lexa, Kevinho e DJ Pedro Sampaio.

Marcando sua presença ilustre, Gilberto Gil cantou para os brothers. Além dele, no MPB também estiveram Carlinhos Brown, Seu Jorge, Anavitória, Vitor Kley, Suricato, Mellim, Lagum e Sandra de Sá e Preta Gil.

Vale destacar que o Projota também se apresentou no BBB20, a agora, por ironia do destino, ele entrou para o time ‘camarote’ do BBB21. A casa também conta com outros cantores no reality: Karol Conka, Pocah, Rodolffo e Fiuk. Quais cantores devem se apresentar no BBB21?