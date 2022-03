Que horas começa a prova do anjo hoje, sábado (12/03)

Mais uma disputa pelo colar de imunidade vai acontecer no confinamento do Big Brother Brasil neste sábado, 12 de março. Que horas começa a prova do anjo hoje no BBB 22? A disputa será realizada ao vivo no Pay Per View do reality show.

Que horas começa a prova do anjo hoje?

A prova do anjo de hoje deve acontecer entre às 12h00 e 14h00, se seguir o padrão das semanas anteriores do programa. A produção do reality não divulga o horário exato da disputa, mas costuma dar início a competição pelo colar entre o final da manhã de sábado e começo do período da tarde.

Uma dica para não perder o começo da prova do anjo é ficar de olho no Pay Per View durante o horário indicado e conferir se os brothers já receberam a ordem da produção de trocarem suas roupas por peças leves e tênis, regra básica de qualquer competição do programa. Além disso, quando está próximo do início da prova, todos são convocados para a sala e por lá aguardam a chegada de Tadeu Schmidt, que comanda a disputa.

Prova do anjo nunca é de resistência, o tema dessas disputas podem variar entre sorte, habilidade, agilidade e também lógica, como jogos da memória, quizzes, entre outros.

Para assistir a prova do anjo na hora que começa ao vivo é necessário ser assinante do Pay Per View. Como é realizada durante o dia e não no programa ao vivo, a disputa por imunidade só é exibida para assinantes da Globoplay ou quem tem o pacote do Big Brother em sua TV a cabo.

Aos que preferem assistir a prova do anjo sem pagar nada, é só aguardar a edição diária de sábado. A noite, na faixa das 22h, o programa diário do reality show exibe trechos dos melhores momentos da prova, quem foi o vencedor, os escolhidos para o monstro e mais detalhes da disputa.

Quem já ganhou a prova do anjo no BBB 22

Sete provas do anjo foram realizadas até agora no confinamento, entre elas, algumas das disputas foram vencidas por brothers que já haviam usado o colar de imunidade antes. Rodrigo venceu duas vezes seguidas e Arthur também ganhou mais de uma vez, porém, em semanas alternadas.

Primeiro anjo: Rodrigo

Segundo anjo: Rodrigo

Terceiro anjo: Bárbara

Quarto anjo: Paulo André e Pedro Scooby

Quinto anjo: Arthur Aguiar

Sexto anjo: Douglas Silva

Sétimo anjo: Arthur Aguiar

Anjo será autoimune?

O anjo desta semana não será autoimune, então quem vencer continua em perigo de ir parar no paredão. O ganhador da disputa vai ter o poder de imunizar alguém durante a formação de berlinda, no próximo domingo (13), e ganhará algumas regalias: como o habitual almoço do anjo com a presença de alguns colegas e uma mensagem em vídeo da família e amigos.

Castigo do monstro

Quem ganha a prova do anjo no BBB 22, que começa geralmente no final da manhã ou começo da tarde, tem a missão de escolher quem serão os brothers no castigo do monstro da semana, um perrengue que ninguém gosta de passar no programa.

Geralmente, o vencedor escolhe entre dois a três colegas para o castigo, a quantidade de participantes é definida pela produção. Podem cair no monstro também brothers ou sisters que se deram mal na disputa pela anjo. Por exemplo, no segundo monstro da edição, Jade perdeu sua vaga no grupo vip e foi parar no castigo por ter a pior performance da prova.

Quem já foi monstro

Primeiro monstro: Eliezer e Naiara Azevedo

Segundo monstro: Jade, Paulo André e Brunna Gonçalves

Terceiro monstro: Douglas Silva, Arthur Aguiar e Pedro Scooby

Quarto monstro: Lina, Lucas e Natália

Quinto monstro: Larissa e Laís

Sexto monstro: Jessilane e Vinícius

Sétimo monstro: Lina, Eslovênia e Laís.

Na semana passada, a decisão de colocar Laís no monstro pela segunda vez deixou a sister irritada e os dois bateram boca no confinamento. Assista:

