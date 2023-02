GSHOW BBB 23 ENQUETE ATUALIZADA: porcentagem da manhã do 7º paredão

Fred Nicácio, Cara de Sapato e Cezar Black competem no sétimo paredão do BBB 23 pela permanência no jogo. Este é o terceiro paredão do médico e do enfermeiro, já o lutador de MMA faz sua estreia na berlinda. Para descobrir como anda a votação, consultamos a porcentagem da manhã nas enquetes do UOL e DCI.

Fred Nicácio é apontado como o provável eliminado da semana pela enquete do UOL. Fred aparece na liderança com 41,99% dos votos para sair.

Cara de Sapato vem logo em seguida com 39,07% dos mais de 75 mil votos computados até agora.

Enquanto isso, Cezar Black respira com certo alívio na última colocação, somando 18,95% da rejeição nesta sétima berlinda.

A consulta na parcial foi realizada às 07h00 desta segunda-feira, a votação no UOL não tem valor científico e não afeta o jogo, sendo uma amostragem da opinião pública.

As parciais do UOL e DCI não afetam diretamente o jogo, mas dão uma noção de como o público se comporta na votação. A enquete de oficial do reality show é a do Gshow, que foi aberta logo após a formação de paredão desta semana e ficará aberta até a noite de terça-feira, 28 de fevereiro. A revelação de quem sai será feita ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Para quem nunca votou em um paredão e quer começar agora, o processo é rápido, fácil de aprender e bastante simples. No entanto, é obrigatório ter uma conta no site do reality show para que consiga ter seu voto validado.

Passo 1: Para não se perder no passo a passo, é necessário primeiro entrar no portal, no endereço https://gshow.globo.com/. Você terá que clicar no menu do canto superior esquerdo e procurar por "acesse sua conta ou cadastre-se grátis" no final dele. Você vai clicar em "cadastre-se" em seguida e será redirecionado para uma nova página.

Passo 2: Neste formulário que será aberto, você informará poucos dados, apenas nome completo, e-mail, senha que será usada no site e data de nascimento. Depois, com seu novo login e senha em mãos, é só seguir para a página oficial do BBB 23 no Gshow ( https://gshow.globo.com/realities/bbb/ ).

Passo 3: Agora para votar, clique na enquete do BBB 23 no começo da página. Você terá que escolher se quer eliminar Fred Nicácio, Cezar Black ou Cara de Sapato e clicar no brother. Agora é só selecionar a caixinha da verificação de robôs para provar que você é humano. Você deverá aguardar alguns segundos e então receberá uma mensagem que informa que seu voto foi computador. Caso queira repeti-lo, é só clicar em "votar novamente" quantas vezes quiser.