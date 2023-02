Quem está na frente para sair no 7º paredão do BBB 23, segundo o UOL

Quem está na frente para sair no 7º paredão do BBB 23, segundo o UOL

Fred Nicácio, Cezar Black e Antonio Cara de Sapato então no sétimo paredão do BBB 23. A votação está a todo vapor e alguém deixará o programa na noite de terça-feira (28). O público busca saber quem está na frente para sair nesta nova berlinda e as parciais já apontam os possíveis resultados da noite de eliminação.

Quem está na frente para sair do BBB 23 no paredão desta semana?

Fred Nicácio é quem está na frente para sair na enquete do UOL. Por lá, o brother tem 42,72% dos mais de 96 mil votos computados até agora, na consulta das 09h00.

Cara de Sapato está em segundo lugar, mas sua porcentagem não é muito distante dos números do médico. O lutador de MMA tem por enquanto 40,01% da rejeição do público neste paredão.

Quem aparentemente tem menores chances de ser eliminado nesta sétima berlinda é Cezar Black, que vem em último lugar. O enfermeiro baiano está com 17,27% dos votos para sair até o momento na parcial do UOL.

No DCI, a enquete sofreu uma reviravolta e agora Fred Nicácio é quem está na frente para sair. Durante a madrugada e começo desta manhã desta segunda-feira o médico estava em segundo lugar e Cara de Sapato era apontado como o possível eliminado. No entanto, o brother acabou subindo uma posição e agora lidera a votação.

Fred está com 48,1% dos mais de 259 mil votos computados até agora. Enquanto isso, Cara de Sapato fica em segundo lugar com 47,4% e Cezar Black aparece bem distante dos demais, com apenas 4,5% dos votos na lanterna.

Continue votando na enquete do DCI:

Quando é a eliminação do 7º paredão

A saída de um dos três brothers deste paredão será na terça-feira, dia 28 de fevereiro. O anúncio sobre o mais votado pelo público é feito ao vivo por Tadeu Schmidt no final do programa com um habitual discurso. Após deixar o reality show, o eliminado conversa brevemente com o apresentador e depois segue para os estúdios do Rede BBB, em que é entrevistado por Patricia Ramos e Vivian Amorim no Bate-Papo com o Eliminado.

Programação do BBB 23

Segunda-feira: jogo da discórdia

Terça-feira: eliminação entre Fred Nicácio, Cara de Sapato e Cezar Black no 7º paredão

Quarta-feira: festa do líder

Quinta-feira: nova prova do líder

Sexta-feira: nas últimas semanas, a festa tem sido comemorada nas sextas

Sábado: apesar de algumas mudanças, em quase todas as semanas a prova do anjo foi no sábado

Domingo: formação do 8º paredão