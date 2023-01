1º paredão: o anjo do BBB 23 é autoimune hoje?

Bruno e Aline Wirley derrotaram os colegas e levaram a melhor na primeira prova do anjo do BBB 23, realizada no sábado (21). Agora, é chegada a hora de o colar de imunidade entrar em ação. Na formação de paredão deste domingo (22), alguém escapará da mira dos participantes e garantirá mais uma semana no jogo. Para o azar da dupla vencedora, o anjo não será autoimune esta semana.

Primeiro anjo do BBB 23 não será autoimune

O apresentador Tadeu Schmidt informou o público na última quinta-feira (19) que o primeiro anjo do BBB 23 não será autoimune, por isso, Bruno e Aline terão que escolher para quem darão a vantagem hoje (22).

O anjo é sempre o primeiro a se pronunciar na noite de formação de paredão. Só depois é permitido que o líder faça sua indicação e casa comece a votar uns nos outros.

Duas duplas não podem receber a imunidade hoje das mãos de Bruno e Aline, Fred e Ricardo, que já estão imunes porque venceram a primeira prova de resistência da temporada, e Larissa e Bruna Griphao, que são as líderes.

E quem será imunizado?

A ex-Rouge e o alagoano ainda não decidiram por definitivo quem receberá o colar de imunidade, mas duas duplas se destacam nas conversas dos dois, Guimê e Tina e Gabriel e Paula.

O pipoca já falou sobre a possibilidade de salvar os vencedores da casa de vidro, que estão na mira do grupo adversário, mas Aline acredita que assim eles podem acabar se transformando em alvos.

Em papo no quarto, os brothers conversaram sobre o assunto e Guimê observou: "[só se tornam primeiro opção] se imunizarem Gabriel e Paula, se vocês imunizarem nós..." "Por mim, eu imunizo você e Tina", afirmou Aline.

Aline está conversando no quarto com Bruno e Guime, ela disse que a vontade dela é imunizar e Guime e Tina, pois caso ela imunize Paula e Gabriel eles viram alvo da casa! pic.twitter.com/SQPM7249im — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) January 21, 2023

Dinâmica deste primeiro paredão do BBB 23