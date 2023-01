BBB 23: Líderes, Larissa e Bruna Griphao estão brigadas, mas por quê?

O BBB 23 ainda está com poucos dias de programa, mas as relações já estão fervendo no confinamento. Uma confusão marcou a dupla Larissa e Bruna Gripao depois da vitória da prova do líder e pode ser decisivo no jogo das duplas, que por enquanto deve ser em conjunto.

Por que Bruna e Larissa brigaram no BBB 23?

Bruna e Larissa se desentenderam por discordarem do voto de líder para o primeiro paredão do BBB 23 depois que Key Alves foi flagrada falando de Guimê e Gabriel, que atualmente vive um affair com Gripao na casa. Além disso, Larissa não tem se sentido em pé de igualdade com a amiga, buscando lembrar a atriz que é tão líder quanto ela e por isso precisa estar envolvida nas decisões.

Tudo começou na madrugada de sexta-feira (20), após a vitória das sisters na prova do líder. Elas foram para o quarto do líder ao lado de seus amigos do grupo vip e descobriram uma vantagem dessa temporada: cards que dão direito a vídeo e áudio das câmeras do confinamento.

O momento virou praticamente uma sessão de cinema e eles passaram a assistir as conversas dos colegas. Key Alves foi vista pelo grupo conversando com alguns colegas e contando que sentiu que MC Guimê estava tentando influencia-la, assim como a outros participantes do programa, para tentar proteger Gabriel.

A jogadora de vôlei reclamou da atitude do colega e ainda disse que Gabriel era uma de suas opções de voto. Marília concordou com a sister e ainda disse que deu o emoji de alvo para o rapaz durante o queridômetro.

a bruna ouviu o nome do gabriel e já ficou toda arisca achando q ele ia ser alvo e ainda brigou com a larissa por isso kkkkkkkkkk q mico viu q mico #bbb23 pic.twitter.com/6Qt129LKUH — advogada do fred (@cahrwlho) January 20, 2023

A conversa não agradou Bruna Gripao, que acusou a jogadora de falsidade. Durante o papo no quarto do líder, a loira chegou a afirmar que ia enviar Key e Gustavo para o paredão, mas não consultou sua colega de liderança Larissa sobre a decisão.

O assunto então se transformou em uma DR entre as duas. Na madrugada, elas conversaram sobre o assunto e Larissa deixou claro que não estava se sentindo valorizada pela atriz e que ficou incomodada quando Bruna disse que colocaria Key e Gustavo no paredão do BBB 23, já que elas precisam tomar a decisão juntas.

"Eu fiquei sentida contigo lá em cima. Do nada tu falou assim: ‘eu vou botar [Key e Gustavo]’. Quando eu quis colocar eles no paredão, tu não quis. (...) Outra coisa, pra mim tu é minha prioridade aqui. Eu sou tua? Não sei mais por causa do Gabriel", comentou a professora de educação física. Mas a atriz tentou tranquiliza-la: "eu te garanto, te dou minha palavra".

Larissa: Tu é minha prioridade aqui.

Eu sou tua prioridade aqui? Não sei, por causa do Gabriel.

Bruna: vc continua sendo minha prioridade.

Larissa: em alguns momentos quero conversar com vc e tu não me escuta, mas os meninos vc escuta. Ela foi muito cirúrgica aqui #BBB23 pic.twitter.com/5P4OAL1C0A — Ana Claudia 🐬🎪🌵 (@AnacClauudia) January 20, 2023

Pouco depois, Bruna conversou com Gabriel e disse: "acho que eu vacilo com ela. Acho que não mostro quanto valorizo ela. Mas eu já pedi desculpas".

Porém, o assunto não morreu por aí. Na manhã desta sexta-feira do BBB 23, as duas voltaram a discordar e desta vez a briga foi feia. Bruna e Larissa divergiram sobre a visão de jogo. Enquanto Bruna pensa que Key e outros brothers estão com Gabriel na mira, Larissa interpretou a conversa do grupo adversário como uma crítica as atitudes de MC Guimê na tentativa de proteção ao campeão da Casa de Vidro e não uma afirmação que colocarão Gabriel na berlinda.

Larissa acusou a amiga de a chamar de mentirosa e duas discutiram. "Posso falar ou só você vai falar?", rebateu Bruna. Larissa então deixou a cena reclamando: "não pode ficar com o seu quarto. Parabéns, pode ficar com o seu quarto".

quem diria que bruna e larissa protagonizariam a primeira briga MDSSSS #bbb23 pic.twitter.com/Qz7fni4pvn — paiva em #bbb23 (@paiva) January 20, 2023

"Bruna você também não precisa falar desse jeito", tentou ajudar Gabriel. "Ah vai tomar no c* meu amor, já estou de saco cheio. Tomando patada a por*a da noite inteira. Não me estressa não também", respondeu a sister.

Bruna e Larissa então ficaram brigadas, cada uma foi para um canto da casa chorar. Larissa desabafou com alguns colegas, como Bruno, conhecido como o Gaga na casa do BBB 23. Já Bruna levou um sermão de Gabriel.

"Vocês conquistaram juntas. Ninguém ganhou essa por** sozinho. E se for para usar essa por** [colar do líder] assim, era melhor eu ter ganhado com a Paula. Você entendeu? Então abaixa o volume e aprende a conversar", disse o brother do BBB 23.

Bruna tá chorando e o Gabriel (felizmente) foi lá dar uma lição nela. Aí eu gostei! #BBB23 pic.twitter.com/3vh8wYI3qO — Dieguinho (@diegoschueng) January 20, 2023

Enquete - Você está do lado de quem na briga?