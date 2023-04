Alface ganha prova e é o novo Líder BBB 23; veja vip e xepa

8 participantes disputam a liderança na reta final do BBB 23; Fred foi vetado

O Big Brother Brasil está de líder novo. Nesta quinta-feira, 6, Ricardo Alface ganhou a prova, que foi dividida em 4 fases, se deu bem e assumiu a liderança da semana. Como manda a tradição, o participante definiu quem está no vip e na xepa.

Quem ganhou a Prova do Líder BBB 23

A disputa pela liderança começou por volta das 23 horas de quinta-feira e quem ganhou a Prova do Líder BBB 23 foi Alface. Aline teve direito a um veto e escolheu Fred Nicácio para não participar da competição.

A prova começou em duplas, formada por Cezar e Domitila Barros, Bruna e Larissa, Amanda e Aline, e Alface e Sarah.

A última fase foi disputada individualmente. A dupla se separou e precisou procurar o máximo de cards em uma piscina de bolinhas durante dois minutos. Ricardo conseguiu vencer, se tornando, assim, o Líder.

Ricardo escolheu Domitila Barros e Sarah Aline para o VIP. Já a Xepa conta com Amanda, Aline, Bruna, Cezar e Larissa.

Dinâmica da semana no BBB 23

A dinâmica do BBB 23 inclui 13º Paredão terá Castigados do Monstro na berlind. Veja o que vai acontecer em cada dia da semana até a próxima eliminação do programa:

Quinta-feira (06/04): Prova;

Sexta-feira (07/04): Poder Coringa

Sábado (08/04): Prova do Anjo, poder coringa e festa

Domingo (09/04): Formação de Paredão:

Segunda-feira (10/04): Jogo da Discórdia;

Terça-feira (11/04): Noite de eliminação ao vivo.

