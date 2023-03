Dinâmica da semana BBB 23: como será formado o 12º paredão

Uma nova dinâmica começa no BBB 22 nesta semana. Como de costume, o novo ciclo começa com a prova do líder nesta quinta-feira, 30 de março, disputa pelo anjo no sábado e formação de paredão triplo no domingo, com prova bate-volta.

VEJA: Vai ter big fone?

Qual a dinâmica da semana BBB 23

Veja a dinâmica da semana de quinta até terça-feira que vem.

Quinta-feira, 30 de março - 30/03/23

Prova do Líder

Sábado, 1 de abril

Prova do Anjo em dupla

Poder Coringa valendo imunidade

Domingo - 02/04/23

Formação do Paredão quádruplo

Poder Curinga: Dono do Poder Curinga está imune

Dupla de anjos: Imuniza uma pessoa;

Líder indica;

Casa vota: Cada jogador vai votar em duas pessoas. Os dois mais votados estão no Paredão;

Restam dois: 1º e 2º emparedados pela casa vão dar uma imunidade relâmpago cada. Os dois que restaram estão no Paredão.

Prova Bate-Volta

Segunda-feira - 03/04/23

Jogo da discórdia

Terça - 04/04/23

Nova eliminação

Tem poder do veto essa semana?

Não tem poder do veto essa semana. A líder Sarah não poderá tirar ninguém da prova do líder - todos os brothers jogam com chances iguais de conquistar a liderança na 12ª disputa pelo reinado no jogo. Mas quem ganhasse a prova teria direito de tirar alguém da disputa na semana que vem.

Ainda restam dez participantes; são eles: Domitila, Cezar, Fred Nicácio, Alface, Sarah, Marvvila, Aline, Bruna, Larissa e Amanda.

Divisão VIP e xepa

Depois de consagrada a liderança, o rei ou rainha da semana precisa dividir a casa entre VIP e xepa. Quem fica no VIP, o grupo mais privilegiado, ganha 1000 estalecas e tem todas as regalias: cardápio farto, lanchinhos na hora de fazer o mercado e ganha a chance de dormir no quarto do líder, caso seja convidado.

Quem fica na xepa ganha apenas 500 estalecas e precisa passar a semana se alimentando com itens básicos como arroz, feijão e carnes de segunda.

Os dois brothers que forem escolhidos para cumprirem o castigo do monstro ainda perdem 300 estalecas e quem estiver no VIP vai direto para a xepa. Jessilane e Eliezer são os participantes que mais ficaram tempo no grupo com menos privilégios, com sete semanas cada.