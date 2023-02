Amanda alvo e cabelo raspado: a reação do BBB 23 após eliminação de Tina

Saída de Tina no BBB 23 causou chororô no confinamento e brothers em alerta por causa de discurso - Foto: Reprodução/Globo

No confinamento do BBB 23, a saída de Tina no terceiro paredão da edição foi uma grande perda para alguns participantes. Fred Nicácio chorou pela saída da colega, enquanto os integrantes do quarto deserto davam como certo o fim do grupo.

Reações da casa com a eliminação do BBB 23 desta semana

Mesmo sendo integrante do grupo adversário da modelo, Nicácio disse que sentirá muita falta de conversar com a angolana e se mostrou abalado com a situação.

Durante a madrugada, ele conversou com Domitila sobre a importância da presença da africana no programa.

Ricardo agradeceu Tina enquanto a abraçava para se despedir e Guimê também soltou palavras de carinho para a modelo após o anúncio da eliminação do BBB 23.

Aline e Larissa também forem as lágrimas ao abraçar a participante.

Cezar, que foi rival de Tina no paredão, também a abraçou e disse que gostava muito Tina. Christian, do time rival, também chorou.

Fim dos grupos no BBB 23?

O discurso de Tadeu Schmidt durante a eliminação de Tina deixou muita gente na casa com a pulga atrás da orelha. O apresentador frisou que nenhum dos participantes na berlinda desta semana jogaram lindamente e que era preciso recalcular a rota para se manter na competição e agradar o público.

No quarto deserto, Cara de Sapato reclamou sobre o andamento no jogo.

"Acho que ficou claro na mensagem do Tadeu que não foi sobre a Tina ser a vilã e eles não serem. Acho que ficou muito mais claro sobre a questão de posicionamento e ele falou muito dessa questão do grupo, sobre essa questão do general ir atrás e os soldados irem na frente. E o quanto isso está sendo prejudicial para a própria pessoa, o quanto está sendo contraditório aquilo ali", disse.

No outro quarto, Fundo do Mar, Domitila e Fred também falaram sobre o discurso. "Acho que eles [deserto] vão mudar tanto agora", disse a miss. "Agora eles vão ter que reformular muita coisa porque voltou mais uma vez um dos nossos", observou o médico.

Ainda no cômodo, os confinados sugeriram os alvos do próximo paredão.

"Amanda primeiro, [Bruno] Gaga depois. É de cada um, mas quem tá lá, tá lá", sugeriu Nicácio.

"A gente fala isso de primeiro e segundo o outro porque depende quem é o líder", completou Gustavo.

Gabriel raspa o cabelo

Outro momento marcante da pós-eliminação desta semana do BBB 23 foi a mudança no visual de Gabriel Santana. O ator cumpriu a promessa que rasparia a cabeça caso retornasse do paredão. A situação gerou surpresa e também risadas.

Mosca pagou a promessa e raspou a cabeça após voltar do Paredão!#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/5zmKG42KwQ — LivePlay (@LivePlayPortal) February 8, 2023

O que Tadeu falou para Tina?

Na eliminação de Tina, o apresentador Tadeu Schimidt resolveu homenagea-la. Após encontrar com a modelo no palco, ele disse algumas palavras da língua-mãe da angolana. Veja a tradução do que Tadeu disse para Tina.