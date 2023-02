Tina é eliminada do BBB 23 com maior rejeição da temporada

Fim de jogo para Tina! A analista de marketing foi eliminada do BBB 23 com 54,12% dos votos em uma disputa contra Cezar Black, que recebeu 43,21%, e Gabriel Santana, 2,67%. A angolana fazia parte do grupo do quarto Deserto, que perde mais um membro pela segunda semana consecutiva.

Qual a porcentagem da eliminação da Tina do BBB 23?

Tina deixa o jogo com a maior rejeição registrada na edição até agora. Nos dois primeiros paredões, a disputa foi bastante acirrada ao contrário desta terceira berlinda. Desde o início da votação, no domingo, as enquetes extraoficiais apontavam para a eliminação de Tina, que manteve sua porcentagem na casa dos 60% ao longo dos dois dias.

A angolana fez parte do grupo do quarto Deserto, que perde seu segundo membro - o primeiro foi Gabriel Fop, na última semana. A modelo entrou no game formando dupla com Mc Guimê, por decisão do público. Apesar de algumas divergências e chegada de novos aliados, os dois continuaram bons amigos.

Tina, no entanto, teve alguns problemas dentro da casa. A analista de marketing foi um dos principais alvos dos colegas no Jogo da Discórdia e recebeu muitas plaquinhas de "grosseira" devido a algumas de suas falas que desagradaram os brothers.

Esse foi o primeiro paredão de Tina no BBB 23, ao contrário de Cezar Black que escapou de sua segunda berlinda consecutiva. Ela também enfrentou Gabriel Santana, que recebeu poucos votos do público e segue na competição. Ambos são do quarto Fundo do Mar.

Quem é Tina do BBB 23?

Tina tem 29 anos e trabalha como analista de marketing de modelo. A sister nasceu na Angola, mas mora no Brasil há nove anos onde se formou em Jornalismo e cursou pós-graduação em marketing.

Além do trabalho na área de marketing, Tina é modelo e já fez comerciais. Ela também é influenciadora digital, somando mais de 290 mil seguidores em sua página no Instagram.

A sister, que consumia a cultura brasileira desde criança, sempre sonhou em morar no país. Em sua terra natal, ela foi eleita Miss Benguela, cidade da região oeste de Angola, em 2012. Tina já foi casada por oito anos e é mãe de duas meninas, mas atualmente está solteira.

Antes de entrar no BBB 23, a angolana já havia falado sobre sua personalidade ao Gshow. “Sou brava, não gosto que mexam comigo. Tenho meus momentos de ‘não pise no meu calo’”, disse.

Quem já saiu do BBB 23?

Três brothers já deixaram a disputa pelo prêmio milionário, que neste ano será o maior da história. Restam 19 brothers na competição.

1ª semana - Marília foi a primeira eliminada do BBB 23 com 52,70% dos votos do público. Ela enfrentou Fred Nicácio, sua dupla no início do game, após os dois serem escolhidos para passar 48 horas no Quarto Secreto.

2ª semana - Gabriel deixou a competição com 53,3% dos votos em uma disputa acirrada contra Domitila. Cezar Black também estava no paredão, mas quase não foi votado. A trajetória do modelo vai marcada por várias polêmicas dentro do programa.

3ª semana - Tina foi a terceira eliminada do reality show. Ela enfrentou Cezar e Gabriel Santana, mas levou a pior.

Quem ainda está no BBB 23?

19 brothers continuam no confinamento em busca de se tornarem milionários, sendo dez camarotes e nove pipocas. Até agora, apenas anônimos foram eliminados.

Pipoca: Paula (biomédica); Cezar (enfermeiro); Gustavo (fazendeiro); Larissa (personal trainer); Ricardo (biomédico); Sarah Aline (psicóloga); Cristian (empresário); Bruno (atendente de farmácia); Amanda (médica).

Camarote: Aline Wirley (cantora); Bruna Griphao (atriz); Fred (influenciador digital); Domitila Barros (modelo e ativista social); Cara de Sapato (lutador de MMA); Fred Nicácio (médico e apresentador); Key Alves (jogadora de vôlei); Marvvila (cantora); Gabriel Santana (ator); Mc Guimê (cantor).

Quando termina o Big Brother Brasil 2023?

O BBB 23 tem duração de três meses e termina em abril, quando premiará um dos finalistas com o valor milionário. Neste ano, o programa vai pagar o maior valor da história.

Toda terça-feira, os brothers dão três palpites sobre quem deve ser o eliminado da semana. A cada acerto, o valor do prêmio sobe. Além disso, eles também são premiados com 'mimos' oferecidos pelos patrocinadores do programa, que incluem até carros.

Apenas três brothers chegam na grade final do BBB 23. No ano passado, o segundo lugar levou R$ 150 mil, enquanto o terceiro ficou com R$ 50 mil. Ainda não se sabe se haverá reajuste neste ano.

