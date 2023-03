Amanda do BBB 23 namora ou não? Sister faz confissão sobre relacionamento

Amanda confessou que tem um namorado do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil nesta quarta-feira, 1º, durante uma conversa com Gabriel Santana. Logo nas primeiras semanas de confinamento, correram fotos e notícias nas redes sociais de que a sister de fato era comprometida, o que foi negado pela equipe dela.

A médica Amanda está namorando, conforme confessado por ela na tarde de hoje. A sister afirmou que ainda está com o rapaz com quem mantinha um relacionamento antes de entrar não Big Brother Brasil.

Os brothers falavam sobre guarda compartilhada de pets quando a médica fez a confissão. "Você ainda está com esse outro [namorado]?", perguntou Gabriel Santana. "Esse outro.... sim", diz.

Eles também conversaram sobre o relacionamento da médica. "Ele me deu a minha cachorrinha. Uma guarda compartilhada", contou ela. "E te deu um par de chifres", completou o ator. "No início... mas ele falou nesses últimos tempos que ele estava só comigo", revelou ela.

Quem é o favorito para ganhar o BBB 23

Quem é o namorado da Amanda?

Apesar de ter informado a produção do programa e o público que estava solteira, já havia sido divulgado na web que Amanda do BBB 23 de fato estava comprometida com o médico ortopedista Felipe Weiber. Isso porque a mãe do rapaz divulgou algumas fotos dos dois juntos em sua conta no Instagram.

De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, Amanda e Felipe teriam combinado que a médica diria estar solteira para "render mais" no confinamento. No entanto, ele teria se irritado com a troca de carinho entre a sister e Cara de Sapato.

Na época em que os primeiros rumores começaram a circular na web, a equipe Déa sister soltou um comunicado afirmando que a loira estava solteira. "Viemos por meio desta reforçar a informação de que a participante do BBB 23, Amanda Meirelles, está solteira", diz a nota.

Confira o momento em que Amanda fala sobre o namorado:

Gabriel perguntando pra Amanda se ele ainda tá com o pai da cachorra #BBB23pic.twitter.com/eXe3AU169E — vic (@todeboafodase) March 1, 2023