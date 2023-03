Quem é o favorito para ganhar o BBB 23 após a saída de Fred Nicácio

A saída de Fred Nicácio do reality show da TV Globo marcou a primeira eliminação de um camarote nesta temporada. A temporada agora tem 14 participantes, nove famosos e cinco do time de anônimos. Quem é o favorito para ganhar o BBB 23 nesta nova configuração? O público já tem sua torcida.

+Veja o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Fred Nicácio no BBB 23

Enquete BBB 23 - Quem deve vencer?

Parcial aponta favorito para ganhar o BBB 23

Cezar Black é o atual favorito para ganhar o BBB 23 na parcial do UOL. O enfermeiro baiano lidera a votação com 39,33% dos mais de 1200 votos contabilizados até agora. A enquete foi publicada no final da noite de terça-feira (28), após a eliminação de Fred Nicácio no reality show.

O segundo lugar na enquete do BBB 23 é MC Guimê, que até uns dias atrás era o primeiro colocado na enquete de favoritos do site. O brother está com 21,85% na vice-liderança.

Quem fecha o pódio é Key Alves, que fica em terceiro com 8,66% dos votos. Amanda vem em seguida com 5,97%, depois aparece Sarah Aline com 5,29% e Cara de Sapato com 5,04%, recém salvo no sétimo paredão da edição.

Os demais participantes aparecem todos abaixo dos 3% do favoritismo e tem quem não alcança nem o 1%. Domitila está em sétimo lugar com 2,69%, Ricardo Alface fica em oitavo com 2,52%, Bruna Griphao tem 2,10% e Aline fecha o Top 10 com 1,93%.

As últimas posições ficam com Larissa (1,43%), Fred Desimpedidos (1,34%), Gabriel Santana (1,34%) e Marvvila (0,50%).

Quem é o mais odiado BBB 23 UOL

Além de tentar descobrir quem é o favorito para ganhar o BBB 23, o UOL também publicou uma enquete para conferir o odiado da edição. Nesta votação, curiosamente aparecem dois participantes que estão no pódio de favoritos, Key Alves e MC Guimê.

Dos mais de mil votos contabilizados, 34,39% pertencem a Key Alves. Na segunda posição aparece MC Guimê com 25,13% dos votos. Bruna Griphao é a terceira colocada com 14,37%.

Os próximos colocados são Ricardo Alface com 5,73%, Domitila Barros com 5,56% e Larissa com 5,20% dos votos. Fred Desimpedidos tem a sétima posição com 2,91%, Cara de Sapato vem depois com 1,94%, Sarah Aline aparece com 1,32% e Cezar Black é o décimo colocado com 1,06%.

Com menos de 1% da rejeição, aparecem no final da lista Amanda (0,79%), Aline (0,71%), Marvvila (0,53%) e Gabriel Santana (0,35%).

Quanto é o prêmio do BBB 23 e quando acaba o reality?

O Big Brother Brasil fez mudanças na edição de 2023 e aumentou o prêmio, que estava estacionado desde a edição de 2010. Assim, o vencedor desta temporada não saíra do programa com R$ 1,5 milhão, mas muito mais. O prêmio desta temporada é acumulativo e aumenta todas as semanas.

A cada dia de eliminação, a marca patrocinadora do reality show que fica responsável pelo prêmio dá um valor a mais para a quantia, além de criar um momento de apostas com os brothers. São sorteados alguns participantes e quem é chamado precisa dar um palpite sobre quem sairá no paredão. Esses palpites podem ser de R$ 15 mil, R$ 20 mil, depende da semana.

A cada palpite correto, os números no cheque do futuro vencedor crescem. Atualmente, o prêmio está acumulado em R$ 1.950.000. A previsão é que o BBB 23 irá acabar em abril. O reality show costuma durar três meses, exibindo cerca de 90 a 100 episódios por temporada.

Os brothers assistem o valor do prêmio subindo em tempo real após as eliminações. Assista: