Amanda do BBB 23 tem namorado? Entenda acusações contra a sister

A nova temporada do reality show da TV Globo mal começou e já está esbarrando em polêmica com a Amanda do BBB 23. O alvo se tornou a médica depois que uma matéria acusou uma sister de mentir sobre ter um relacionamento fora da casa. A situação piorou depois que a suposta sogra da competidora postou fotos da loira com o amado.

Quem é o suposto namorado de Amanda do BBB 23?

Amanda tem sido acusada de ter um namorado fora do programa, o ortopedista Felipe Weiber. Tudo começou na quarta-feira (18), depois que o jornalista Murilo Ribeiro, conhecido como Muka, revelou em um space do Twitter que uma sister havia mentido para a produção do programa da Globo.

Com o intuito de chegar longe no jogo, essa participante teria escondido que tem um amor aqui fora. Para descobrir quem era a sister que mentiu, a coluna de Leo Dias do Metrópoles resolveu investigar, chegando ao nome de Amanda.

Nesta manhã de quinta-feira (19), o caso ganhou novidades, quando Josy Weiber, a mãe do suposto namorado de Amanda do BBB 23, publicou fotos dos dois juntos. Ela inclusive marcou a conta oficial da sister. Atualmente, o perfil de Josy é fechado no Instagram e conta com apenas 158 seguidores.

O assunto é claro gerou burburinhos na internet, mas um papo da médica com colegas no confinamento do reality show pode ter desmentido a situação. Segundo Amanda, ela terminou um relacionamento pouco antes de entrar na casa porque descobriu que estava sendo traída.

Ela inclusive disse que a cachorrinha que ganhou dois dias antes de sair de casa teria sido desse namorado que a traiu. A participante não falou nada sobre eles ainda estarem juntos.

"O que aconteceu, uma vizinha dele me mandou mensagem falando que ele estava com outras meninas. Mostrei para ele e falou: 'não, nada a ver'. Aí depois eu recebi todas as conversas e enquanto ele estava comigo ele estava ficando com ela, chamando ela de amor. Fiquei chateada", explicou.

ATUALIZAÇÃO: Amanda contou aos brothers que descobriu uma traição antes de entrar na casa e que de fato entrou lá solteira. A sogra deve tá com dor de cotovelo e não superou ainda! Veja o vídeo: pic.twitter.com/cJLZ4Uzyt6 — POPTime (@siteptbr) January 19, 2023

