Conheça os participantes do BBB 23 que são LGBTQIA+

Quando aceitam fazer parte de um programa do porte do Big Brother Brasil, os competidores também topam abrir as intimidades de suas vidas pessoais para o público. Profissões, sonhos, signos e até as orientações sexuais de cada um é revelada. Para quem quer conhecer mais os participantes do BBB 23, vamos mostrar quem faz parte da comunidade LGBTQIA+

Gabriel Santana é um dos participantes do BBB 23 que são LGBTQIA+

O ator Gabriel Santana se diz bissexual. O ator de 23 anos de idade está solteiro e revelou para a Globo que só se apaixonou duas vezes na vida. Ele também contou não ter um tipo ideal e disse que só se importa em ter uma conexão com alguém, independente de ser homem ou mulher, mais extrovertido ou menos.

Em seu vídeo de divulgação, Gabriel disse que vai ficar decepcionado se não beijar ninguém na casa. O ator é uma promessa de causar no assunto pegação no confinamento.

Fred Nicácio

Fred Nicásio é gay. O apresentador e médico é casado com o cirurgião-dentista Fabio Gelonese, eles estão juntos há 8 anos. O relacionamento do casal é aberto. Fred revelou que já faz quatro anos desde que eles decidiram abrir a relação.

Fred é apresentador do Queer Eye Brasil, reality show da Netflix que fala sobre autoestima, bem-estar e estulo de vida e tenta ajudar pessoas a mudarem de vida.

Aline Wirley é bissexual

Aline Wirley também se identifica como bissexual, assim como seu marido Igor Rickli. No final de 2022, o ator fez uma publicação com a esposa no Instagram e revelou a sexualidade de ambos. O ator escreveu um texto sobre seu relacionamento com a cantora e disse que a bissexualidade do casal "potencializa a relação". Além disso, ele revelou que eles mantém um casamento aberto.

Aline e Igor estão juntos desde 2010. O casal se conheceu nos palcos, durante trabalho na peça Hair, e começaram a morar juntos pouco tempo depois. Eles são pais de Antônio, que nasceu em 2014.

Bruno Nogueira

Bruno Nogueira é gay. O integrante do time pipoca entre os participantes do BBB 23 é de São José da Laje, em Alagoas, e tem 32 anos de idade. Ele contou ao site oficial do reality show que se descobriu depois de ouvir a música Born This Way da Lady Gaga. A canção fala sobre aceitação e amor livre. A música é uma canção tema para muita gente da comunidade LGBTQIA+.

Em sua estreia, o alagoano acabou ganhando comparações nas redes sociais com Gil do Vigor, participante assumidamente gay, e também nordestino, do BBB 21.

Sarah Aline

Sarah Aline se diz bissexual. A psicóloga de 25 anos contou ao site oficial da Globo que se definiu bissexual depois que se apaixonou por uma menina, alguns anos atrás. Apesar de ser bastante ligada a religião, foi por este motivo que ela resolveu cortar laços com a igreja. "Em 2019, frequentava uma igreja e conheci a Gabriele, me apaixonei intensamente. Saí da igreja porque pediram para pessoas homossexuais saírem e não concordei", revelou.

Manoel Vicente da Casa de Vidro

Manoel Vicente não faz parte do elenco de participantes do BBB 23 que conseguiu entrar na casa, mas fez barulho na edição. O médico psiquiatra é gay e era um dos competidores da Casa de Vidro, mas acabou perdendo a disputa pela vaga no reality show para o modelo Gabriel Tavares, de 24 anos.

Manoel tem 32 anos de idade, é de Cuiabá, e namora com Raphael Piza há mais de uma década. O participante tem um relacionamento aberto com o namorado. Eles se conheceram no Orkut e se viram pela primeira vez em um encontro no cinema para assistir Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2.

