Cantora foi a primeira a se apresnetar no BBB 23 - Foto: Globoplay/reprodução

Cantora brasileira foi a atração da noite na primeira festa do BBB 23

Anitta e Gabriel no BBB 23: como foi o reencontro no show?

Anitta e Gabriel no BBB 23: como foi o reencontro no show?

Quando ainda estava na casa de vidro, Gabriel revelou que já viveu um affair com a cantora Anitta, que coincidentemente foi a atração da primeira festa do BBB 23, na noite de quarta-feira, 18 de janeiro. Claro que a web tratou de fiscalizar se iria rolar uma troca de olhares entre a cantora e o brother. Vem ver o que descobriram!

Web faz meme do encontro de Anitta e Gabriel no BBB 23

Veja os tweets dos fãs do BBB 23 sobre o encontro entre a cantora Anitta, que se apresentou no primeiro show da edição, com o Gabriel, brother da casa.

Alguém da um prêmio para o câmera do BBB, que filmou a Anitta e depois a cara do Gabriel Fop....#BBB23 — João Vitor Prado (@jotavprado) January 19, 2023

o desespero pra pegar a bruna enquanto anitta tá no palco tá grande 😭😭pic.twitter.com/dCy4VpnUo5 — luscas (@luscas) January 19, 2023

O GABRIEL NA FESTA DANDO SORRISO BOBO PRA ANITTA KKKKKKK

anitta no bbb #BBB23 pic.twitter.com/MTtgK60tEj — Cauã Macedo (@ocauamacedo) January 19, 2023

o querido JURANDO que vai fazer ciúmes na Anitta kkkkkk ô amado pic.twitter.com/HYGEJFLNmO — Matheus Rocha (@matheus) January 19, 2023

Será que tá passando pela cabeça do Gabriel em fazer ciúmes na Anitta? Não é possível. — Matheus Lisboa (@uaimatheus) January 19, 2023

Mais cedo, a cantora concedeu entrevista ao Gshow e comentou sobre a proximidade com alguns participantes do BBB 23. “Dos participantes os que eu tenho mais intimidade na casa são a Bruna Griphao. Também conheço o Fred, o (Mc) Guimê. Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço”, conta.