Qual a doença da Anitta? Cantora descobriu 2 problemas de saúde

Depois de tornar público o problema com a endometriose, a poderosa afirmou ter sido diagnosticada com o vírus Epstein-Barr

A cantora Anitta ganhou as manchetes recentemente ao alertar sobre duas doenças que comprometeram sua saúde. Em dezembro de 2022, a cantora gravou vídeos em um quarto de hospital ao ser diagnosticada com mononucleose, popularmente conhecida como “doença do beijo”. Em julho ano passado, ela já havia passado por uma internação devido à endometriose.

Qual o problema de saúde que a Anitta tem?

Em dezembro de 2022, Anitta afirmou através de uma live em sua página no Instagram que foi diagnosticada com vírus Epstein-Barr (EBV), causador da mononucleose infecciosa também conhecida como a "doença do beijo".

A cantora revelou que estava viajando no Himalaia quando se sentiu sem fôlego para escalar e fazer atividades mais intensas, e precisou ir para o hospital. "Quando eu cheguei lá, eu fiz quatro horinhas de caminhada e eu já cansando... Eu voltei e vi toda essa questão de médico, de hospital. Muito difícil um diagnóstico”, disse.

A mononucleose infecciosa é uma doença assintomática em muitas pessoas, mas que pode causar sintomas de gripe como dor de garganta, fadiga, tosse, perda de apetite, inflamação do fígado, hipertrofia do baço e inchaço dos gânglios linfáticos, de acordo com informações do portal Dráuzio Varella.

O vírus é transmitido principalmente pelo beijo, devido ao contato com a saliva, mas também pode ser adquirido através do compartilhamento de objetos contaminados, como copos e talheres. Não há cura para o vírus e o tratamento é feito em cima dos sintomas.

No entanto, o vírus Epstein-Barr pode estar relacionado ao surgimento de outros problemas como a esclerose múltipla, conforme indicado em um estudo publicado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em janeiro de 2022, e divulgado pela BBC Brasil.

A cantora tranquilizou os fãs após a segunda internação, que ficaram preocupados com o estado de saúde da cantora. “Eu não tô mal, morrendo, não tem nada acontecendo agora comigo. Está tudo sob controle”, finalizou.

Como é a endometriose da Anitta?

Em julho de 2022, Anitta já havia revelado ao público que foi diagnosticada com endometriose. A poderosa postou um longo relato em suas redes sociais contando que sofria com dores intensas após relações sexuais e passou por vários médicos e exames que não conseguiam descobrir a causa dos incômodos.

Até que em uma das consultas, Anitta passou por uma ressonância que indicou a endometriose. "A doutora (enviada pelo meu anjo da guarda só pode), fez na mesma hora uma ressonância em mim e estava la. ENDOMETRIOSE. No dia seguinte ela me levou em um especialista em endometriose. Fizemos os outros exames necessários pra ter certeza e aí está", escreveu.

A cantora passou por uma cirurgia para resolver o problema e fez um alerta: "Pesquisem, galera. A endometriose é muito comum entre as mulheres. Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos. O meu terá que ser cirurgia".

De acordo com informações do Hospital Vera Cruz, a endometriose é causada pela presença de tecido endometrial fora do útero em outras regiões como trompas, ovários, intestino, bexiga, entre outros. O tecido age como se estivesse no útero e se quebra e sangra durante o período menstrual em áreas do corpo que não estão preparadas para isso, o que acaba acarretando em dores intensas.

Anitta passou pela cirurgia ainda em julho do ano passado. O procedimento durou cerca de quatro horas, conforme revelado por ela. A cantora também compartilhou algumas fotos no leito do hospital e disse que a intervenção cirúrgica ocorreu bem, mas o pós estava "insuportável".