Participantes do BBB 23 na sala da casa do reality - Foto: Reprodução/Rede Globo

Após as eliminações, quantos participantes tem no BBB 23 ?

Após as eliminações, quantos participantes tem no BBB 23 ?

O BBB 23 está prestes a completar um mês no ar e já eliminou três brothers da competição pelo prêmio milionário. Neste ano, o número de participantes anônimos foi maior do que o de famosos devido à casa de vidro. O programa também contou com um número maior de jogadores em relação aos anos anteriores.

Quem ainda está no BBB 23?

Restam 19 participantes em busca do prêmio milionário. O programa começou com 22 pessoas, mas três deles já foram eliminados pelo público.

Pipoca: Amanda (médica); Bruno (atendente de farmácia); Cezar (enfermeiro); Cristian (empresário); Gustavo (fazendeiro); Larissa (personal trainer); Ricardo (biomédico); Paula (biomédica); Sarah Aline (psicóloga).

Camarote: Aline Wirley (cantora); Bruna Griphao (atriz); Fred (influenciador digital); Domitila Barros (modelo e ativista social); Cara de Sapato (lutador de MMA); Fred Nicácio (médico e apresentador); Key Alves (jogadora de vôlei); Marvvila (cantora); Gabriel Santana (ator); Mc Guimê (cantor).

Neste ano, o jogo já começou com um número maior de confinados. O público escolheu dois anônimos da casa de vidro para entrarem na disputa pelo prêmio milionário, enquanto outros dez anônimos e dez famosos entraram direto na casa mais vigiada do Brasil.

Apesar do número maior de anônimos, três deles já deixaram a competição até a terceira semana. Por enquanto, todos os membros do grupo Camarote seguem no jogo.

Além de mais pessoas na competição, o programa também apostou em um dinâmica inédita para despertar a curiosidade do público. Com exceção dos brothers da casa de vidro, todos participantes formaram duplas entre um Pipoca e um Camarote, e todo o jogo foi feito em pares na primeira semana.

O primeiro paredão também foi formado em duplas. O público escolheu uma delas para ir ao Quarto Secreto, mas apenas um participante foi eliminado de fato enquanto o outro retornou ao jogo.

Quem já foi eliminado do BBB 23?

Três brothers já foram eliminados a casa mais vigiada do Brasil. Até agora, os paredões foram bastante acirrados e nenhum deles saiu do confinamento com altas porcentagens. Ao contrário dos outros anos, o público ainda não decidiu quem são os mocinhos e vilões da temporada e ainda não há favoritismos.

1º paredão: a primeira a deixar a casa mais vigiada do Brasil foi Marília, do grupo Pipoca, com 52,70% dos votos. Após passar dois dias no Quarto Secreto com Fred Nicácio, o médico levou a melhor e foi escolhido pelo público para retornar ao game.

2º paredão: o segundo eliminado foi Gabriel, também do Pipoca, com 53,3% dos votos. Ele foi derrotado em uma disputa com Domitila e Cezar Black. O modelo teve uma passagem bastante polêmica pela casa, mas conseguiu deixar o game sem uma alta rejeição.

3º paredão: a terceira a sair do jogo foi Tina, mais uma do grupo Pipoca. A angolana foi eliminada com 54,12% dos votos contra Cezar Black e Gabriel Santana.

Qual o prêmio do Big Brother Brasil 2023?

O prêmio do BBB 23 começa em R$ 1,5 milhão, mas aumenta de acordo com os palpites certeiros dos brothers. Às terças-feiras, três deles são sorteados para tentar adivinhar quem deve ser o jogador que será eliminado do paredão. A cada acerto, é depositado um valor a mais no prêmio.

O segundo lugar leva R$ 150 mil, enquanto o terceiro fica com R$ 50 mil. Ainda não se sabe se haverá reajuste nos valores dos menos votados neste ano. Ao longo do programa, os brothers podem acumular outros prêmios oferecidos pelos patrocinadores da atração.

O BBB 23 termina em abril, totalizando três meses de duração. Apenas três confinados chegam até a final do programa.

O que o Tadeu falou para a Tina no BBB 23?