Relembre as porcentagens dos eliminados do BBB 23 até agora

Relembre as porcentagens dos eliminados do BBB 23 até agora

As porcentagens dos eliminados do BBB 23 indicam se os brothers saíram extremamente rejeitados pelo público ou se a disputa foi acirrada entre eles e outros participante. Nesta edição, o resulto das duas primeiras berlindas foram acirrados, o que pode mudar ao longo do jogo com o público escolhendo vilões e favoritos. Relembre quem saiu até agora.

Quem são os eliminados do BBB 23?

A primeira entre os eliminados do BBB 23 foi Marília, do grupo Pipoca, com 52,70% dos votos. A disputa entre ela e Fred Nicácio foi bastante acirrada - o médico recebeu 47,30%. Os dois se enfrentaram na segunda etapa do paredão, após passarem dois dias no Quarto Secreto.

A berlinda foi realizada em duas partes pela primeira vez na história do Big Brother Brasil. Na primeira, o público teve que escolher uma das duplas para ir ao Quarto Secreto - estavam na votação popular Key Alves/Gustavo e Fred Nicácio/Marília.

O médico e a maquiadora foram os mais votados, com 69,26% dos votos. Após 48 horas, o público deu um novo veredito e tirou a loira do jogo.

O segundo entre os eliminados do BBB 23 é Gabriel, também do grupo Pipoca, com 53,3% dos votos em mais um paredão acirrado. Assim como na semana anterior, os votos do público ficaram bastante divididos. O modelo disputou a permanência na casa com Domitila, que recebeu 48,09%, e Cezar Black, que mal foi votado com apenas 0,61%.

O modelo teve uma passagem bastante turbulenta pela casa mais vigiada do Brasil. Ele viveu um breve affair com Bruna Griphao, que terminou após Tadeu Schmidt dar uma bronca por comportamentos tóxicos do rapaz. Ele também foi bastante criticado na web por fazer algumas "brincadeiras" sobre o corpo e cabelo de Bruno.

A terceira eliminação do BBB 23 acontece na terça-feira, 7. O programa mantém o ritmo de eliminar um brother por semana até a reta final, quando acelera para deixar apenas três deles no último episódio.

1º paredão - Fred Nicácio 47,30% x Marília 52,70%

2º paredão - Cezar 0,61% x Domitila 48,09% x Gabriel 53,3%

Quem foi o mais rejeitado na história do Big Brother Brasil?

Maiores rejeições do BBB até agora:

1º - Karol Conká (BBB 21): 99,17%

2º - Nego Di (BBB 21): 98,76%

3º - Viih Tube (BBB 21): 96,69%

4º - Patrícia (BBB 18): 94,26%

5º - Nayara (BBB 18): 92,69%

6º - Projota (BBB 21): 91,89%

7º - Laís (BBB 22): 91,25%

8º - Ana Paula (BBB 18): 89,85%

9º - Larissa (BBB 22): 88,59%

10º - Bárbara (BBB 22): 86,02%

Os brothers do BBB 21 bateram recorde de rejeição e ocupam quatro posições entre os dez mais rejeitados da história do programa.

A participante mais rejeitada da história é Karol Conká, que deixou o confinamento com 99,17% dos votos. A cantora desagradou grande parte do público durante sua passagem pela casa, mas conseguiu reverter parte da rejeição no mesmo ano quando alguns de seus principais momentos do BBB se tornaram memes no Twitter.

Em segundo lugar na lista está Nego Di, com 98,76%. O comediante fazia parte do mesmo grupo que Karol Conká e também foi bastante criticado na época pelos internautas.

O terceiro lugar fica com Viih Tube, também do BBB 21. Apesar de ter fugido do paredão durante boa parte do jogo, os internautas não pouparam a loira quando chegou sua vez de ir para a berlinda e a tiraram do game com 96,69%.

Até o BBB 21, o recorde de rejeição pertencia a Patrícia do BBB 18. A sister deixou o confinamento com 94,26% dos votos, e agora ocupa o quarto lugar no ranking geral.

As sisters do BBB 22 também não foram poupadas pelo público - elas ocupam três posições entre os dez mais rejeitados da história. Laís recebeu 91,25% e ficou na sétima posição do top 10, enquanto Larissa deixou o programa com 88,59% e Bárbara com 86,02%. As outras três posições do ranking ficam com participantes do BBB 18.

Quem ainda está no BBB 23?

O BBB 23 começou em 16 de janeiro e fica no ar até meados de abril, com duração de três meses. Neste ano, o programa começou com 22 participantes, sendo doze anônimos e dez famosos.

Neste ano, o programa pagará o maior prêmio de sua história ao vencedor. A bolada começa em R$ 1,5 milhão, mas aumenta de acordo com os palpites certeiros dos brothers. Às terças, três participantes são sorteados para dizer quem deve deixar o programa no paredão. A cada acerto, o valor do prêmio sobe.

Outra mudança nesta edição é o Poder Curinga, benefícios no jogo que podem ser adquiridos através das estalecas. Já no quarto do líder, há a uma central que permite ver trechos do que os participantes estão falando na casa. O jogo segue com as dinâmicas que o público está acostumado em assistir, incluindo a Prova do Líder, Prova do Anjo, Monstro, Jogo da Discórdia e a divisão entre VIP e Xepa.

Atualmente, ainda há vinte brothers na disputa pelo prêmio milionário. O programa segue eliminando um deles por semana, até a reta final. Apenas três chegam até o último episódio da atração. Seguem no jogo: Aline Wirley (cantora); Amanda (médica); Bruna Griphao (atriz); Bruno (atendente de farmácia) Cara de Sapato (lutador de MMA); Cezar (enfermeiro); Cristian (empresário); Domitila Barros (modelo e ativista social); Fred (influenciador digital); Fred Nicácio (médico e apresentador); Gabriel Santana (ator); Gustavo (fazendeiro); Larissa (personal trainer); Marvvila (cantora); Mc Guimê (cantor); Key Alves (jogadora de vôlei); Paula (biomédica); Ricardo (biomédico); Sarah Aline (psicóloga);