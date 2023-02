Audiência do BBB 23 é a pior? Relembre os fiascos do reality

Audiência do BBB 23 é a pior? Relembre os fiascos do reality

Se o Big Brother Brasil foi sucesso de repercussão na temporadas anteriores, nessa a audiência do BBB 23 está deixando a desejar. Sem grandes nomes no Camarote e a falta de novidades no formato podem ter afastado o público da televisão e contribuído para os péssimos índices de ibope, o pior da história do programa até agora.

Como está a audiência do BBB 23?

O BBB 23 acumula a pior média da história do reality show na Globo. Nas duas primeiras semanas de exibição, o programa teve média de apenas 18,6 pontos na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país. A média caiu para 18 na terceira semana da competição, segundo dados do Ibope.

A estreia já havia marcado índices abaixo do esperado. O primeiro episódio do BBB 23 registrou apenas 22,7 pontos, senda esta a segunda pior marca na história da competição, perdendo apenas para o imemorável BBB 19 com 22,5.

Pela primeira vez, o programa não consegue se manter na casa dos 20 pontos. Mesmo com dezenas de críticas na web e participantes antijogo, o BBB 22, vencido por Arthur Aguiar, terminou com média de 22,9.

Esse pode ser um dos motivos para o mal desempenho da atual temporada. O BBB 22 foi uma das edições que mais caíram no desgosto do público pela falta de iniciativa dos jogadores, pouco carisma dos brothers e um vencedor que não era unanimidade entre os internautas. Parte do elenco até sugeriu boicotar o Jogo da Discórdia e promover um "BBB do amor" , o que foi muito malvisto pelo público.

Entre as edições mais recentes, o BBB 23 é o maior fracasso. A única edição que se aproxima do número é o BBB 19, que fechou com apenas 20 pontos de média. A temporada, que premiou Paula, uma das participantes polêmicas do programa, serviu de alerta para que a emissora mudasse o formato - foi a partir do BBB 20 que a atração começou a contar com famosos no elenco.

A estratégia deu certo e as edições 20 e 21 se tornaram fenômenos de audiência e repercussão nas redes sociais, conquistando 25,3 e 28,1 pontos de média respectivamente. Para efeito de comparação com a atual temporada, o episódio do BBB 21 que mostrou a eliminação de Karol Conká registrou 38 pontos de média, com pico de 40, uma das maiores audiências da televisão brasileira naquele ano.

Top 3 piores audiências do BBB

1º lugar - audiência do BBB 23 marca 18,7 nos primeiros 14 dias

2º lugar - BBB 19 com 20,0 pontos de média

3º lugar - BBB 11 com 22,9 pontos de média

Quando termina o BBB 23?

Ainda há tempo de reverter a audiência do programa. O BBB 23 estreou há menos de um mês e ainda tem muito chão pela frente - o reality termina apenas em meados de abril.

Ao contrário da edição de 2022, a temporada deste ano vem entregando tretas e brothers dispostos a jogar. O programa também finalmente reajustou o valor do prêmio, que começa em R$ 1,5 milhão e aumenta de acordo com os palpites corretos dos brothers nas noites de paredão.

O programa implementou também uma central de controle no quarto do líder, que disponibiliza trechos em áudio e vídeo do que acontece no resto da casa. Outra novidade é o Poder Curinga, que permite aos brothers comprar benefícios no jogo.

Apesar dos novos recursos, o BBB 23 mantém as mesmas dinâmicas já conhecidas pelo público - Prova do Líder, Anjo, Monstro, Jogo da Discórdia e formação de paredão. Além do formato saturado, a televisão brasileira viveu uma enxurrada de realities de confinamento nos últimos anos, o que pode ter cansado o público.

Alguns internautas culparam Travessia pelo fracasso do programa, mas a trama de Glória Perez finalmente cresceu no ibope e bateu recorde de audiência no último dia 26 de janeiro, chegando a 26 pontos - sua maior marca desde a estreia da novela em outubro.

Basta esperar para ver se a audiência do BBB 23 irá reagir ou se consolidará como a pior da história.

LEIA TAMBÉM

+ O que o Tadeu falou para a Tina?