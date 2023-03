BBB 23: Big Fone toca novamente hoje (1º); veja o horário e o que vai acontecer

O Big Fone vai tocar mais uma vez na tarde desta quarta-feira, 1º, conforme anunciado por Boninho. Quem atender poderá indicar dois brothers na próxima formação de paredão. No sábado, o telefone irá tocar mais uma vez e terá uma nova consequência.

Que horas vai tocar o Big Fone hoje?

O Big Fone vai tocar às 18h30, horário de Brasília. A Globo interrompe a programação para exibir ao vivo a correria dos brothers para atendê-lo. Os assinantes do Globoplay também conseguem acompanhar a dinâmica através das câmeras exclusivas.

O brother que atender ao telefone hoje terá um benefício. Ele poderá indicar dois rivais ao paredão, que também ficam de fora da Prova do Líder desta quinta.

No entanto, nada está perdido para esses dois emparedados. No sábado, durante o programa ao vivo, o Big Fone irá tocar novamente. Quem atender poderá salvar um dos brothers que foram indicados à berlinda. Se caso um dos emparedados atender, ele poderá se salvar.

No domingo, 5, a pessoa salva pelo Big Fone de sábado poderá indicar alguém ao paredão. Os demais detalhes da dinâmica da semana serão explicados pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo de quinta.

Os espectadores que perderem o momento do toque do telefone poderão assistir o compilado dos melhores momentos da casa no programa que vai ao ar hoje, a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia.

Essa é a quinta vez que o Big Fone toca no BBB 23. O telefone tocou na segunda semana e foi atendido por Tina; depois, foi a vez de Gustavo chegar mais rápido ao aparelho. Na semana turbo, foram dois toques - um foi atendido por Mc Guimê e outro por Sarah Aline, que mandou Cara de Sapato para a berlinda.

