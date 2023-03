Ranking porcentagem BBB: as rejeições das eliminações de 2023

Temporada começou edição com 22 participantes, dez do camarote e doze do time pipoca.

O Big Brother Brasil 2023 está na metade e agora já dá para ter noção de como andam as torcidas dos brothers da casa. Sete participantes foram eliminados até agora e o ranking de porcentagem BBB de rejeições mostra situações interessantes. Há participantes que ultrapassaram os 70% dos votos.

Ranking porcentagem BBB - Lista de Rejeição

1º lugar - Paula: 72,5% (quarto paredão)

2º lugar - Gustavo: 71,78% (sexto paredão)

3º lugar - Fred Nicácio: 62,94% (sétimo paredão)

4º lugar - Tina: 54,12% (terceiro paredão)

5º lugar - Gabriel Tavares: 53,3% (segundo paredão)

6º lugar - Marília: 52,7% (primeiro paredão)

7º lugar - Cristian: 48,32% (quinto paredão)

1º lugar - Paula lidera ranking da porcentagem BBB 23 de rejeições

Paula tem a maior rejeição do BBB 23. A biomédica recebeu 72,5% dos votos e foi eliminada na quarta semana de programa. O curioso da saída da vencedora da casa de vidro é que ela saiu em um paredão quadruplo. Mesmo com a maior quantidade de emparedados, ela recebeu muitos votos.

Ela caiu na berlinda por causa de Key Alves, que teve um poderoso poder coringa em mãos e pôde indicar alguém para a berlinda sem direito a bate e volta. Ela perdeu a disputa para Bruno, que recebeu 25,68% dos votos, MC Guimê que ficou com 2,07% e Amanda, que recebeu apenas 1,75%.

2º lugar - Gustavo conquistou a segunda maior rejeição do BBB 23

Gustavo chocou o público ao receber a segunda maior rejeição da edição, 71,78% dos votos. O brother teve algumas atitudes no jogo que causaram reclamações aqui fora. Há quem acusasse o rapaz de ser falso e traíra com alguns aliados, como Fred Nicácio e Cristian.

No paredão que o eliminou, ele teve o azar de ser mandado por MC Guimê, que estava com o poder supremo em mãos por ter atendido o Big Fone. O funkeiro tirou Cara de Sapato da berlinda e colocou Gustavo em seu lugar. Como não houve prova bate e volta, ele não teve chance de escapar.

3º lugar na porcentagem BBB 23 - Fred Nicácio está no Top 3 de rejeições

Eliminado no sétimo paredão da edição, Fred Nicácio recebeu 62,94% dos votos em um paredão contra seu rival Cara de Sapato e o aliado Cezar Black. O brother já havia retornado de algumas berlindas e tinha torcida na web, mas sua força não foi suficiente para se manter no jogo.

Nicácio foi indicado ao temido paredão pela líder Bruna Griphao. A sister também era um dos adversários do médico no jogo e havia há pouco brigado feio com ele durante uma festa. Ele se tornou o primeiro camarote a deixar a edição de 2023 do Big Brother Brasil.

4º lugar - Tina teve a quarta maior porcentagem

Tina deixou o programa no terceiro paredão da temporada. Ela foi enviada para a berlinda por Gustavo, que era o líder da semana. A angolana recebeu 54,12% dos votos para sair e perdeu a disputa por permanência para Cezar, que ficou com 43,21% dos votos e Gabriel Santana, que somou apenas 2,67% de rejeição.

Naquela semana Tina havia atendido o Big Fone. Ela teve o poder de colocar duas pessoas no paredão e escolheu Gabriel Santana e Domitila Barros. Na noite de formação, Domitila foi salva pelo poder coringa de Paula e escapou.

5º lugar - Gabriel Tavares foi eliminado no segundo paredão

Gabriel Tavares foi o segundo eliminado da temporada, ele recebeu 53,3% dos votos, perdendo a disputa por permanência para Domitila Barros, que ficou com 46,09%, e Cezar, que somou apenas 0,61% de rejeição no ranking de porcentagem BBB 23.

O brother foi ao paredão Gabriel foi ao paredão por causa do contragolpe de Cezar. O rapaz perdeu a prova bate e volta e não conseguiu escapar dos votos do público. Na semana anterior ele foi enviado para a berlinda pelo contragolpe da dupla Fred e Marília, porém, foi vitorioso do bate-volta. A sorte não se repetiu no paredão seguinte.

6º lugar - Eliminação de Marília foi em berlinda dupla

Marília foi a primeira eliminada da temporada e tem uma das rejeições mais baixas da temporada até agora. Ela esteve em um paredão duplo com Fred Nicácio. Os dois foram para um quarto secreto e o público escolheu quem retornaria ao confinamento. A maquiadora perdeu ao receber 52,7% dos votos, enquanto Nicácio ficou com 47,3%.

7º lugar - Cristian tem a menor rejeição do BBB 23 até agora

Cristian saiu em um paredão que competiu contra Fred Desimpedidos e Ricardo Alface. A maior briga pela permanência ficou entre ele e o biomédico, já que Fred teve uma porcentagem baixa de votos. O empresário gaúcho se tornou o quinto eliminado da temporada ao receber 48,32% dos votos, a menor rejeição até aqui. Alface ficou com 40,39% e Fred somou apenas 11,29%.

Cristian foi massacrado na casa na semana de sua eliminação, ele foi acusado de trair seu grupo, o quarto fundo do mar, além de ter usado a proximidade com Bruna Griphao e Paula para conseguir informações privilegiadas.