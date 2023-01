BBB 23: enquete UOL parcial já mostra qual dupla vai para o quarto secreto

As duplas Fred e Marília e Key e Gustavo estão os emparedados, com risco de ir para o quarto secreto, e eles agora dependem do público para continuarem na disputa. O resultado oficial só será anunciado na terça-feira (24), mas a parcial da enquete UOL do BBB 23 já mostra quem deve ser o próximo eliminado do reality.

Quem ir para o quarto secreto é a dupla Fred e Marília, de acordo com a Enquete UOL parcial. Em consulta realizada a 1 hora da manhã desta segunda-feira (23). Os dois já receberam 78,67% das intenções de votos da enquete.

Já a dupla Gustavo e Key tem 21,33%.

A parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado na terça pelo apresentador Tadeu Schmidt.

A eliminação para o quarto secreto será na terça-feira, 24 de janeiro de 2023, a partir das 22h30, de acordo com a programação oficial do canal, logo após Vai na Fé.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Tadeu Schmidt anunciará o nome de quem recebeu mais votos para ir para o quarto e enfrentar uma nova votação.

A dinâmica será uma consequência direta do primeiro paredão da temporada, que ganhará duas etapas. E como irá funcionar: a berlinda será realizada em duplas. Uns votarão nos outros, até que o paredão esteja formado. Será então que o público votará nas duplas da berlinda e quem se der mal na votação vai ser retirada da casa.

A dupla então será levada para o quarto secreto do BBB 23. Os participantes ficarão lá por algum tempo e uma nova votação será iniciada. Desta vez, o público irá escolher quem na dupla merece ficar no jogo e quem tem que sair.

PAREDÃO FORMADO! 💥 Qual dupla você quer mandar para o Quarto Secreto? Gustavo e Key Alves ou Marília e Fred Nicácio? VOTE: https://t.co/3wU9X8S2Rt #RedeBBB #BBB23 pic.twitter.com/dIsuovUkmq — Big Brother Brasil (@bbb) January 23, 2023

Para votar no BBB 23 é simples. Primeiramente, o usuário precisa acessar o site da votação, no GShow. Em seguida, o portal vai pedir um cadastro gratuito, que pode ser feito com os logins do Google e Facebook.

Agora, é só acessar a página de votação, clicar sobre o participante escolhido e fazer a validação do "não sou um robô". Pronto! Em alguns segundos, o voto será computado. Não há limite de votação e o usuário pode votar quantas vezes quiser.

Segunda-feira (23/01): jogo da discórdia;

Terça-feira (24/01): dia de eliminação para o quarto secreto

Quarta-feira (25/01): festa do líder

Quinta-feira (26/01): eliminação/prova do líder

Sexta-feira (27/01): festa

Sábado (28/01): prova do anjo;

Domingo (29/01): lá vem paredão.