BBB 23: enquete UOL parcial já mostra quem ganha o reality

Bruna, Amanda e Aline estão na final do Big Brother Brasil e agora elas dependem do público para chegar ao topo do pódio. O resultado oficial só será anunciado na noite de terça-feira (25/4), mas a parcial da enquete UOL do BBB 23 já mostra quem deve ser a campeã do reality.

Enquete UOL parcial quem sai

Quem deve ganhar o BBB 23 é a Amanda de acordo com a Enquete UOL parcial. Em consulta realizada por volta das 00 horas dessa segunda-feira, (23) ela já tinha recebido 51,47% das intenções de votos da enquete.

Aline somava 38,24% e Bruna outros 10,29%.

No total, foram contabilizados mais de 1 mil votos até o momento. A parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado na terça pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O resultado será revelado na terça-feira, 25 de abril de 2023, a partir das 22h30, de acordo com a programação oficial do canal, logo após Travessia.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Tadeu Schmidt anunciará o nome de quem recebeu mais votos para ser a campeã.