Enquete BBB 21: Nego Di pode ser eliminado com recorde de rejeição

O humorista Nego Di foi surpreendido ao cair no paredão desta semana no BBB 21. O brother, de 26 anos, tem chances de deixar o reality na berlinda contra Sarah e Fiuk. Confira a porcentagem da enquete DCI que elimina do participante.

Faltando pouco para um mês de programa, o brother já foi alvo de críticas e cancelamento da internet por falas consideradas machistas e preconceituosas dentro do BBB 21. Por isso, o público teria motivos para eliminar o brother neste terceiro paredão.

Nego Di é o terceiro eliminado do BBB 21 na enquete DCI

Assim que o paredão foi formado, o DCI lançou a enquete para saber quem o público quer ver fora do BBB 21. Com Fiuk, Nego Di e Sarah no paredão, o público de casa é quem escolhe quem deve ou não continuar no jogo.

Segundo os leitores do DCI, na enquete BBB 21, o escolhido para deixar a casa mais vigiada do Brasil é Nego Di. O comediante teve 96.34% dos votos até o fechamento desta matéria. Ou seja: para o público ele deve sair com rejeição. Enquanto isso, Sarah recebeu apenas 1,79 e Fiuk 1.87%.

A votação para eliminar acontece no site oficial do reality, o Gshow e é encerrada em algum momento do programa ao vivo. Assim que Tiago Leifert avisa que a votação foi encerrada, o apresentador então, informa para a casa e o público quem foi o mais votado, e logo, o eliminado do BBB 21.

Veja o resultado:

- PUBLICIDADE. -

O que pode eliminar Nego Di do paredão de hoje?

O comediante causou algumas polêmicas ao longo de sua participação no BBB 21. Apesar de pouco tempo de programa, ele revoltou a internet com um comentário sobre Carla Diaz.

No começo de fevereiro, enquanto conversava com Projota, ele disse que não poderia ficar perto da atriz porque ficaria “mexendo no guri”. “A Carlinha está deitada ali, não quis deitar do lado da mina. Tira a flauta do case”, disse aos risos. O cantor não achou engraçado e repreendeu: “Para, você está sendo ridículo agora! Não viaja, está falando bosta”. Para a internet, a fala do brother foi interpretada como uma ideia de que ele se masturbaria perto de Carla.

Nego Di também fez uma piada machista com Thaís. Em conversa com Fiuk, o humorista comparou a sister com uma fruta e disse que ela estava “descascada” e que era apenas “chupar”, enquanto dava risada. Na ocasião, Lumena e Karol Conka estavam por perto e não se manifestaram.

Em uma polêmica mais recente, o gaúcho questionou a negritude de Gilberto em conversa com sisters. Ele afirmou que o participante não era negro, mas “um pouquinho sujinho, se esfregar bem…”.

“Ele pode ter alguém, um vô, uma vó [negros]. O racismo só sofre quem é da nossa cor, o policial não te para porque tua mãe é negra […]. Se esfregar bem com aquelas buchas ali que a gente toma banho, fizer um acabamento naquele cabelo dele, passar um gel”, afirmou.

Como foi a formação do paredão no BBB 21 – Enquete BBB 21

Diferente das outras semanas, os brothers não contaram com o Big Fone para a formação do paredão neste domingo (14). Com Rodolffo imune pelo Anjo, Karol Conka decidiu quem colocar no paredão e escolheu Sarah. Avisada do contragolpe, a sister ‘puxou’ Nego Di com ela no paredão do BBB 21. Para completar, a casa votou e Fiuk também foi para a berlinda com cinco votos dos colegas.