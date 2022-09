BBB 23 estreia: Boninho dá primeiro spoiler da nova edição

Big boss diz que nova temporada começará antes e contará com a participação do público

O BBB 23 estreia é somente em janeiro, mas Boninho, diretor da atração, já começou a dar os primeiros spoilers nas redes sociais. Na manhã desta quinta-feira, 1º de setembro, big boss revelou que no próximo ano o programa começará antes e contará ainda mais com a participação do público.

Boninho conta novidade sobre o BBB 23 estreia

Os primeiros spoilers sobre o BBB 23 estreia agitaram o público nas redes sociais nesta quinta. Boninho contou para os internautas que o plano de patrocínio da próxima edição foi divulgado pela Globo na última segunda-feira (29) e ao olhar o material, ele teve uma nova ideia para o reality.

“Não sei se eu podia contar, mas a Globo lançou o plano de patrocínio do Big Brother, e lá tem um monte de informações e ideias que a gente está gerando pro programa de 2023, que está bem bacana. Lógico que no plano não tem tudo, a gente está pensando o tempo todo”, começou a dizer.

O big boss então dá um spoiler para o público que a produção ainda nem sabe. “O Big Brother vai começar antes, isso vocês já ouviram várias vezes, mas dessa vez vai ser diferente, e vocês vão participar muito. É muito legal”, revelou o chefão.

O Big Brother Brasil 23 ainda não tem data certa para começar, mas a previsão é de que o reality entre no ar em janeiro, como sempre acontece.

O programa deve manter a dinâmica de dividir o elenco entre anônimos e famosos, que fez sucesso nas últimas edições. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, o ator Demerson D’Alvaro foi procurado pela produção do programa.

O artista tem 36 anos e participará da série O Jogo que Mudou a História, que será lançada pelo Globoplay. Neste ano, ele interpretou Exu na Comissão de Frente da Grande Rio, campeã do carnaval carioca em 2022.

Outro nome cotado para a próxima edição é Wanessa Camargo. A cantora teria sido convidadas nas últimas temporadas, mas recusou a participação por causa de seu ex-marido.

Camargo tem 39 anos e é conhecida pelos hits O Amor Não Deixa e Não Resisto a Nós Dós, sucesso nos anos 2000. Filha de Zezé di Camargo, a cantora cresceu sob os holofotes. Recentemente, se separou de Marcus Buaiz, pai de seus dois filhos, José Marcus e João Francisco, e reatou com Dado Dolabella, com quem teve um relacionamento há mais de vinte anos.

Quando começa a seletiva do BBB 23?

As inscrições para o BBB 23 já estão encerradas. As últimas vagas para moradores da região Sudoeste foram abertas em 1º de agosto e já foram preenchidas. Não se sabe ao certo quando as seletivas começam, mas o programa costuma começar a fazer as entrevistas com os candidatos agora no segundo semestre.

Neste ano, o Big Brother Brasil volta a realizar entrevistas presenciais. Essa etapa havia sido suspensa nas últimas edições em decorrência da covid-18, mas retorna para a próxima edição.

Conforme informações divulgadas pela própria Globo, a produção irá encontrar pessoalmente os inscritos que forem selecionados em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A equipe já passou por Goiânia, e também encontrará os candidatos de Porto Alegre, Salvador e Belém. Quem não puder comparecer presencialmente poderá fazer essa etapa de forma virtual.

O primeiro contato da produção com os inscritos é feito por e-mail com o domínio @redeglobo.com.br. A equipe pede que os inscritos fiquem atentos aos seus e-mails.

O reality show segue apresentado por Tadeu Schmidt, escolhido para comandar a atração ano passado após a saída de Tiago Leifert da Globo. O jornalista foi bastante elogiado pelo público nas redes sociais e se tornou queridinho da audiência.