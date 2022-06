Boninho anuncia seleção presencial para BBB 23

Boninho já começou a anunciar as primeiras novidades para a edição do BBB 23. O big boss publicou um vídeo nesta quarta-feira, 22, informando que o programa vai voltar com o formato das entrevistas presenciais. A primeira cidade em que a etapa irá ocorrer é Salvador.

Boninho fala sobre seletivas para o BBB 23

O diretor do programa anunciou o retorno das entrevistas presenciais durante as seletivas para a 23ª edição do Big Brother Brasil, que começa em janeiro. “Ta aí uma novidade que vocês vão gostar. A gente vai voltar a fazer as entrevistas presenciais pré cadeira elétrica”, começou o chefão.

Ele contou que a primeira cidade contemplada será Salvador e que em breve irá contar quando isso vai acontecer. Além disso, Boninho disse que a produção irá abrir mais vagas para que os baianos possam se inscrever para participar da atração. “Fiquem ligados, daqui a pouco a gente dá mais informações”, se despediu.

A produção do BBB deve procurar novas formas de chamar a atenção do público do programa. No ano passado, apesar da boa audiência, o reality foi chamado de “flopado” inúmeras vezes nas redes sociais por seus participantes pouco carismáticos e enredos que não renderam muito. Além disso, Arthur Aguiar é um dos campeões mais rejeitados da história da atração.

Os comentários na publicação de Boninho mostram reações positivas do público em relação ao anúncio. “Já começa na Terra do dendê! Venha, Boss!”, comentou a cantora Claudia Leitte. “To pronta”, comentou uma seguidora do chefão.

O Big Brother Brasil mudou o formato das seletivas devido à pandemia de covid-19. Nos últimos dois anos, grande parte do processo foi feito de forma virtual. O programa até parou de fazer os VT’s da reação dos brothers ao saberem que iriam entrar no programa – até a 20ª edição, a produção filmava as imagens na própria casa dos participantes.

Assista ao vídeo publicado por Boninho:

