BBB 23: o líder Gustavo indicou quem para o 4º paredão?

Os brothers se reuniram na sala da casa mais vigiada do Brasil na noite deste domingo, 12, para formar o quarto paredão da temporada. Gustavo, líder da semana, indicou um Guimê direto para a berlinda, assim como Key Alves, que arrematou o Poder Curinga e colocou Paula na corda bamba. Os outros participantes foram escolhidos pela votação da casa e Big Fone.

O líder Gustavo indicou Guimê, sob a justificativa de que o cantor é jogador e ele quer saber se a estratégia do oponente é bem vista do lado de fora.

O fazendeiro já havia contado aos aliados do quarto Fundo do Mar que iria indicar o cantor. Anteriormente, ele havia cogitado mandar Larissa para a berlinda, mas mudou de ideia ao longo dos últimos dias.

Com a indicação do líder, Guimê não teve direito a participar da bate-volta.

Quem votou em quem no paredão no BBB 23?

Os brothers votaram mais uma vez no confessionário para mandar dois deles para a berlinda. Os dois mais votados tiveram a oportunidade de participar da Prova Bate e Volta junto com Bruno, emparedado pelo Big Fone.

Amanda votou em Fred Nicácio

Fred votou em Fred Nicácio

Larissa votou em Fred Nicácio

Ricardo votou em Fred Nicácio

Bruna votou em Fred Nicácio

Paula votou em Fred Nicácio

Aline votou em Fred Nicácio

Bruno votou em Fred Nicácio

Cara de Sapato votou em Fred Nicácio

Cristian votou em Fred Nicácio

Guimê votou em Fred Nicácio

Marvvila votou em Amanda

Cezar votou em Amanda

Key votou em Amanda

Gabriel votou em Amanda

Domitila votou em Cristian

Sara votou em Cristian

VOTAÇÃO DO BBB 23

- Escolha da casa: Fred Nicácio e Amanda

- Indicação do líder: Guimê

- Big fone: Bruno

- Poder coringa da key: Paula

Quando será a eliminação e como votar?

A eliminação acontece na terça-feira, 14, a partir das 22h25, horário de Brasília. O programa vai ao ar logo depois da novela Travessia.

A votação para eliminar um dos quatro emparedados fica aberta entre a noite deste domingo até terça-feira, durante o programa ao vivo. O apresentador Tadeu Schmidt anuncia o encerramento da contagem dos votos poucos minutos antes de anunciar o nome do eliminado.

Os votos são contabilizados exclusivamente no Gshow. Para participar, é necessário ter uma conta gratuita Globo.com - para se cadastrar é muito simples, basta informar os dados solicitados pelo sistema como nome completo, data de nascimento, cidade de residência e e-mail.

Depois, clique sob o nome do brother que você deseja eliminar e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'. Em poucos segundos, o voto será computado.

Três brothers já foram eliminados do BBB 23. Marília deixou o programa na primeira semana, enquanto Gabriel foi o segundo a deixar a casa. Tina foi a terceira eliminada - todos os paredões agora foram bastante acirrados e nenhum deles saiu com alta rejeição. A eliminação de terça-feira será a quarta do programa.

