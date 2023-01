BBB 23: Quem é o ex-namorado de Bruna Griphao? Veja polêmica

Bruna Griphao acumula romances e affairs com famosos e anônimos ao longo de sua vida. A atriz é ex-namorada de Gabriel Medina e João Zoli, e também já foi vista trocando beijos com João Guilherme. Recentemente, ela terminou um namoro secreto com Rafael Monteiro antes de entrar no BBB 23. Há também rumores de que ela teria se envolvido em uma grande briga após trair um outro namorado.

Quem é o ex-namorado da atriz Bruna Griphao do BBB 23?

Bruna Griphao terminou um relacionamento "secreto" com Rafael Monteiro antes de ser confinada para participar do Big Brother Brasil, de acordo com informações do Jornal Extra. Os dois namoravam escondido após o rapaz ser acusado de bater em uma mulher numa festa no Jockey Club, Rio de Janeiro.

Em julho 2022, o ex-namorado de Bruna Griphao foi autuado por lesão corporal e ato obsceno após dar quatro socos no rosto de mulher que pediu para que ele não urinasse perto dela e de seus amigos. O caso repercutiu na mídia e nas redes sociais, fazendo com que o rapaz se tornasse ainda mais recluso. Monteiro trocou seu nome de usuário no Instagram e agora mantém a conta privada.

A atriz e o namorado nunca assumiram o relacionamento de fato, exceto por uma vez que a loira repostou uma foto ao lado de seu amado com a palavra "bazinho" e um coração.

Atriz da Globo teria traído ex-namorado

Em dezembro de 2022, Bruna Griphao foi relacionada a uma polêmica publicada pelo colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles.

Sem revelar a identidade do alvo da fofoca, o jornalista afirmou que uma atriz global, de corpo escultural e olhos claros, se envolveu em um barraco após seu namorado descobrir que estava sendo traído por ela. A jovem teria traído seu amado três vezes com homens diferentes, o que foi descoberto por ele.

No meio da discussão, o rapaz pulou a janela do primeiro andar do prédio e quebrou a perna. A situação piorou quando o pai da atriz chegou e começou a dar socos no namorado da filha ao ouvi-lo chamar a jovem de "piranha". O jornalista também afirmou que a atriz era uma das cotadas para o BBB 23.

Apesar de Bruna nunca ter confirmado que a história era sobre ela, Larissa trouxe o assunto à tona na manhã desta quarta-feira, 18. Tomando cuidado com as palavras, a sister do grupo Pipoca questionou a atriz sobre a fofoca. "Foi seu ou de outra menina? Parece que li alguma coisa de uma menina que namorava um namorado e o namorado... Não sei, tá. Nem sei se é teu", disse a personal trainer. "Sei o que você vai falar, estou até com medo", disse a famosa.

A professora de Educação Física achou melhor não prosseguir com o assunto. "Não sei, pode ser também. Já aconteceu tanta coisa na minha vida tão bizarra cara", completou a atriz.

Assista:

A Larissa já ia perguntando pra Bruna se era dela a fofoca que o Léo Dias contou de uma atriz da globo que traiu o namorado aí ele foi até o Ape da menina e pulou da janela do segundo andar kkk 🗣 #BBB23 pic.twitter.com/TLngn9PtWq — αℓєx (@alexlimareal) January 18, 2023

Bruna Griphao já namorou Gabriel Medina e João Zoli

Além dos romances polêmicos, Bruna também já namorou o surfista Gabriel Medina em 2018. O romance só se tornou público em novembro, mas os dois haviam se conhecido em maio daquele ano.

O atleta e a atriz, inclusive, fizeram uma tatuagem juntos que se tornou motivo de treta quando Medina começou a namorar a modelo Yasmin Brunet.

Bruna também já namorou o músico João Zoli, filho do cantor Claudio Zoli, e Henrique Flora, estudante de Medicina, e foi vista aos beijos com o ator João Guilherme em uma festa.